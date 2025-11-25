25 Noyabr 2025
AZ

Maxaçev qolf oynamaq bacarığını nümayiş etdirib - VİDEO

MMA
Xəbərlər
25 Noyabr 2025 17:02
31
Maxaçev qolf oynamaq bacarığını nümayiş etdirib - VİDEO

Rusiyalı qarışıq döyüş növləri (MMA) idmançısı İslam Maxaçev sosial şəbəkədə qolf oynadığını əks etdirən video paylaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, videoda Maxaçevin qolf oynamaq bacarıqlarının da olduğu görünür.

Məlumat üçün əlavə edək ki, Rusiyalı idmançı UFC-də debütünü 2015-ci ildə edib. 2022-ci ilin oktyabrında o, yüngül çəki dərəcəsində (70 kq-a qədər) çempionu olub. Ardınca isə dörd dəfə titulu uğurla müdafiə edib. Onun hesabında ümumilikdə 28 qələbə və bir məğlubiyyət var. Son döyüşündə o, avstraliyalı Cek Della Maddalenanı məğlub edərək yarımorta çəkidə çempionluğu qazanıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İslam Mahaçev yarımorta çəkiyə gec keçdiyinə görə peşmandır
09:45
MMA

İslam Mahaçev yarımorta çəkiyə gec keçdiyinə görə peşmandır

Rusiyalı son döyüşündə illərdir özünü çəki atmağa məruz qoymasının mənasızlığını anlayıb
Konor Makqreqor halüsinogen terapiyadan keçib və İsa peyğəmbərlə qarşılaşdığını bildirib
07:07
MMA

Konor Makqreqor halüsinogen terapiyadan keçib və İsa peyğəmbərlə qarşılaşdığını bildirib

İrland döyüşçü ölümünün necə və nə vaxt baş verəcəyini gördüyünü açıqlayıb
“Telegram” Həbib Nurməhəmmədovun tərzindən böyük pullar qazanıb
24 Noyabr 18:22
MMA

“Telegram” Həbib Nurməhəmmədovun tərzindən böyük pullar qazanıb

Hərrac nəticəsində populyar tətbiq 4 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

MMA döyüşçüsü Çikaqodakı döyüşdən sonra dünyasını dəyişib
23 Noyabr 21:40
MMA

MMA döyüşçüsü Çikaqodakı döyüşdən sonra dünyasını dəyişib

Ayzek Consonun 31 yaşı varmış
Həmzət Çimayev və İan Harri Qətərdə keçirilən turnirin kulislərində dava ediblər - VİDEO
23 Noyabr 11:15
MMA

Həmzət Çimayev və İan Harri Qətərdə keçirilən turnirin kulislərində dava ediblər - VİDEO

İnsident Harrinin Belal Məhəmmədə qalib gəlməsindən sonra baş verib
İan Harri “UFC Qətər”də Belal Məhəmmədi yekdil qərarla məğlub edib
23 Noyabr 05:05
MMA

İan Harri “UFC Qətər”də Belal Məhəmmədi yekdil qərarla məğlub edib

Məhəmməd ardıcıl ikinci döyüşündə məğlub olub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb