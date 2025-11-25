Maxaçev qolf oynamaq bacarığını nümayiş etdirib - VİDEO

Rusiyalı qarışıq döyüş növləri (MMA) idmançısı İslam Maxaçev sosial şəbəkədə qolf oynadığını əks etdirən video paylaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, videoda Maxaçevin qolf oynamaq bacarıqlarının da olduğu görünür.
Məlumat üçün əlavə edək ki, Rusiyalı idmançı UFC-də debütünü 2015-ci ildə edib. 2022-ci ilin oktyabrında o, yüngül çəki dərəcəsində (70 kq-a qədər) çempionu olub. Ardınca isə dörd dəfə titulu uğurla müdafiə edib. Onun hesabında ümumilikdə 28 qələbə və bir məğlubiyyət var. Son döyüşündə o, avstraliyalı Cek Della Maddalenanı məğlub edərək yarımorta çəkidə çempionluğu qazanıb.