26 Noyabr 2025
AZ

Nyu-York rəsmiləri “UFC 322”dəki davaya görə İslam Mahaçevin komandasını cəzalandıracaqlar

MMA
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 01:26
42
Nyu-York rəsmiləri “UFC 322”dəki davaya görə İslam Mahaçevin komandasını cəzalandıracaqlar

Nyu-York meri Erik Adams UFC 322-də baş verən davada iştirak edənlərin hamısının cəzalandırılması fikrində olduğunu deyib.

İdman.Biz bildirir ki, dava Nyu-Yorkun məşhur “Madison Square Garden” mərkəzində baş verib.

“Tədbirdəki bu hücumlar tamamilə qəbuledilməzdir. Polis departamenti hərtərəfli araşdırma aparır və məsuliyyət daşıyan hər kəs cavab verəcək”, - Adams sosial media səhifəsində yazıb.

Xatırladaq ki, UFC 322-də dava İslam Mahaçevin komandasının üzvləri (Əbubəkər Nurməhəmmədov və Maqomed Zaynukov – red.) və amerikalı Dillon Danis arasında baş verib. Bu dava, sonuncunun sosial mediada Mahaçevə və komanda yoldaşlarına dəfələrlə təhqir etməsi fonunda baş verib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Maxaçevin növbəti rəqibi Kamaru Usman olacaq
17:08
MMA

Maxaçevin növbəti rəqibi Kamaru Usman olacaq

Usmanın MMA karyerası ərzində 21 qələbəsi var
İslam Mahaçev Ağ Evdə döyüşmək istədiyini bəyan edib - VİDEO
08:04
MMA

İslam Mahaçev Ağ Evdə döyüşmək istədiyini bəyan edib - VİDEO

Ağ Evdə tədbir 2026-cı il iyunun 14-də olacaq
Con Cons Aleks Pereyra ilə mümkün döyüş barədə fikir bildirib
07:06
MMA

Con Cons Aleks Pereyra ilə mümkün döyüş barədə fikir bildirib

Consun rekordu 28 qələbə, bir məğlubiyyətdir
Maxaçev qolf oynamaq bacarığını nümayiş etdirib - VİDEO
25 Noyabr 17:02
MMA

Maxaçev qolf oynamaq bacarığını nümayiş etdirib - VİDEO

Video sosial şəbəkədə maraqla qarşılanıb
İslam Mahaçev yarımorta çəkiyə gec keçdiyinə görə peşmandır
25 Noyabr 09:45
MMA

İslam Mahaçev yarımorta çəkiyə gec keçdiyinə görə peşmandır

Rusiyalı son döyüşündə illərdir özünü çəki atmağa məruz qoymasının mənasızlığını anlayıb
Konor Makqreqor halüsinogen terapiyadan keçib və İsa peyğəmbərlə qarşılaşdığını bildirib
25 Noyabr 07:07
MMA

Konor Makqreqor halüsinogen terapiyadan keçib və İsa peyğəmbərlə qarşılaşdığını bildirib

İrland döyüşçü ölümünün necə və nə vaxt baş verəcəyini gördüyünü açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb