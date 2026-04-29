“Bakı çempionatında 100-dən çox kikboksçu qadının iştirakı xoş sürpriz oldu” - Elşən Abdulrəhimovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində Bakı üzrə kikboksinq çempionatı başa çatıb.
Yarışın nəticələrini barədə İdman.Biz-ə Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının birinci vitse-prezidenti Elşən Abdulrəhimov danışıb.
“Bu turnir Bakı İdman Klubunun dəstəyi ilə təşkil olundu və ilk növbədə kütləviliyi ilə yadda qaldı. Paytaxt çempionatında 613 idmançı iştirak etdi, onlardan 100-dən çoxu qadın idi. Düzünü desəm, bu mənim üçün xoş sürpriz oldu, çünki hər valideyn qızını döyüş idman növünə yönləndirməyə razı olmur”, – deyə Federasiya rəsmisi bildirib.
Elşən Abdulrəhimov qeyd edib ki, kikboksinq ölkədə qadınların ən çox cəlb olunduğu döyüş idman növlərindən biridir: “Sevindirici haldır ki, bu idman növündə qadınların iştirakı ilə bağlı heç vaxt problem olmayıb”.
O əlavə edib ki, turnirdə həm böyüklər, həm də gənc yaş qrupları üzrə yarışlar keçirilib və bu, kikboksinqə marağın yüksək olduğunu bir daha göstərib.