26 Mart 2026 16:43
Adil Əliyev WAKO-da vəzifəyə təyin olunub

Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının fəxri prezidenti Adil Əliyev WAKO-nun (Dünya Kikboksinq Təşkilatları Assosiasiyası) Beynəlxalq İnkişaf Komitəsinin üzvü təyin olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, təyinat onun Azərbaycanda və regionda kikboksinqin inkişafına verdiyi töhfələrin beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilməsi kimi dəyərləndirilir.

Qeyd edək ki, komitə kikboksinqin dünya üzrə inkişafı, ölkələrarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi və beynəlxalq tədbirlərin təşkili istiqamətində fəaliyyət göstərir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bəhram Rəcəbzadə: “Pul çatmır, məşqdən gəlib tez yatıram ki, səhər və günorta yeməyini bir yeyim” - MÜSAHİBƏ
17 Fevral 16:14
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadə: “Pul çatmır, məşqdən gəlib tez yatıram ki, səhər və günorta yeməyini bir yeyim” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, bunu soruşan yoxdur
Tailandda yaşayan Azərbaycan kikboksçusu: “Okeanın o tayında bayrağımızı dalğalandırmaq üçün döyüşürəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO/VİDEO
14 Yanvar 17:07
Kikboksinq

Tailandda yaşayan Azərbaycan kikboksçusu: “Okeanın o tayında bayrağımızı dalğalandırmaq üçün döyüşürəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO/VİDEO

O bildirib ki, Tailandda öz hesabımıza məşq edirik
“Sevincdən gecə yata bilmədim” - Eduard Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
26 Dekabr 2025 17:10
Kikboksinq

“Sevincdən gecə yata bilmədim” - Eduard Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Eduard Məmmədov “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunanlar arasındadır
Bəhram Rəcəbzadənin geri dönüşü rəsmiləşdi: Növbəti döyüşün tarixi AÇIQLANDI
22 Dekabr 2025 14:19
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadənin geri dönüşü rəsmiləşdi: Növbəti döyüşün tarixi AÇIQLANDI

Döyüş fevralın 7-də baş tutacaq
Azərbaycanda tanınmış qadın kikboksçu həbs edilib - VİDEO
6 Dekabr 2025 20:38
Kikboksinq

Azərbaycanda tanınmış qadın kikboksçu həbs edilib - VİDEO

Onlar quldurluq yolu ilə 110 manat pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinirlər
“Əminəm ki, bu idmançılar Eduard Məmmədovun rekordunu qırmağı bacaracaqlar” - Telman Məhərrəmovun İDMAN.Biz-ə MÜSAHİBƏSİ
6 Dekabr 2025 18:08
Kikboksinq

“Əminəm ki, bu idmançılar Eduard Məmmədovun rekordunu qırmağı bacaracaqlar” - Telman Məhərrəmovun İDMAN.Biz-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan kikboksinq millisinin baş məşqçisi dünya çempionatındakı uğurlu çıxışdan danışdı

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək
MLS-in iki aparıcı klubu bu yay Kazemironu transfer etməkdə maraqlıdır
04:14
Dünya futbolu

MLS-in iki aparıcı klubu bu yay Kazemironu transfer etməkdə maraqlıdır

“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda azad agent olacaq