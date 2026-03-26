Adil Əliyev WAKO-da vəzifəyə təyin olunub

Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının fəxri prezidenti Adil Əliyev WAKO-nun (Dünya Kikboksinq Təşkilatları Assosiasiyası) Beynəlxalq İnkişaf Komitəsinin üzvü təyin olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, təyinat onun Azərbaycanda və regionda kikboksinqin inkişafına verdiyi töhfələrin beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilməsi kimi dəyərləndirilir.
Qeyd edək ki, komitə kikboksinqin dünya üzrə inkişafı, ölkələrarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi və beynəlxalq tədbirlərin təşkili istiqamətində fəaliyyət göstərir.