6 Aprel 2026
Bakıda kikboksinq üzrə mötəbər yarış keçiriləcək

4 Aprel 2026 12:42
Bu gün Bakıda kikboksinq üzrə turnir keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının dəstəyi və Xüsusi Təyinatlı İdman Klubunun təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr olunacaq.

Turnirdə kadetlər, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər yaş kateqoriyaları üzrə idmançılar mübarizə aparacaqlar. Ümumilikdə yarışa Bakıdan 34, regionlardan isə 10 komanda qatılacaq. Beləliklə, 44 komandanın iştirak edəcəyi yarışda 400-ə yaxın idmançı qüvvəsini sınayacaq.

Açılış mərasimi saat 14:00-da Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində baş tutacaq.

Qeyd edək ki, bu yarışın keçirilməsi ölkədə kikboksinqin inkişafına, gənclərin idmana cəlb olunmasına və sağlam həyat tərzinin təşviqinə töhfə verməyi hədəfləyir.

Turnirə aprelin 5-də yekun vurulacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

WAKO prezidenti ölkəmizdə səfərdədir
3 Aprel 23:17
Kikboksinq

WAKO prezidenti ölkəmizdə səfərdədir

Roy Baker Azərbaycanın son illərdə kikboksinq sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirib
Bəhram Rəcəbzadə döyüşdən geri çəkildi - VİDEO
28 Mart 10:22
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadə döyüşdən geri çəkildi - VİDEO

Aprelin 25-nə planlaşdırılan döyüş baş tutmayacaq
Adil Əliyev WAKO-da vəzifəyə təyin olunub
26 Mart 16:43
Kikboksinq

Adil Əliyev WAKO-da vəzifəyə təyin olunub

Azərbaycan nümayəndəsi beynəlxalq komitədə təmsil olunacaq
Bəhram Rəcəbzadə: “Pul çatmır, məşqdən gəlib tez yatıram ki, səhər və günorta yeməyini bir yeyim” - MÜSAHİBƏ
17 Fevral 16:14
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadə: “Pul çatmır, məşqdən gəlib tez yatıram ki, səhər və günorta yeməyini bir yeyim” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, bunu soruşan yoxdur
Tailandda yaşayan Azərbaycan kikboksçusu: “Okeanın o tayında bayrağımızı dalğalandırmaq üçün döyüşürəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO/VİDEO
14 Yanvar 17:07
Kikboksinq

Tailandda yaşayan Azərbaycan kikboksçusu: “Okeanın o tayında bayrağımızı dalğalandırmaq üçün döyüşürəm” - MÜSAHİBƏ + FOTO/VİDEO

O bildirib ki, Tailandda öz hesabımıza məşq edirik
“Sevincdən gecə yata bilmədim” - Eduard Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
26 Dekabr 2025 17:10
Kikboksinq

“Sevincdən gecə yata bilmədim” - Eduard Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Eduard Məmmədov “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunanlar arasındadır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək