“Qələbədən sonra dostlarım məni Sumqayıtda gözləyirdilər” - Hikmət Ağayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

İstanbulda keçirilən eşitmə məhdudiyyətli idmançılar arasında Şotokan karate üzrə dünya çempionatında Azərbaycan deflimpiyaçısı Hikmət Ağayev 75 kq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb.

Dünya çempionu İdman.Biz-ə qələbədən sonra necə qarşılandığını danışıb.

“Doğma Sumqayıtda məni dostlarım gözləyirdi və gözəl bir qarşılanma təşkil etmişdilər. Onlar İstanbulda qələbə qazandığım və Azərbaycan bayrağını yüksəltdiyim üçün səmimi şəkildə sevinirdilər. Valideynlərim qızıl medalımı görəndə böyük qürur hissi keçirdilər, çünki bu mənim ən böyük uğurumdur. Ailəm karateyə başladığım ilk gündən etibarən mənə dəstək olub. Bu nəticəyə görə məşqçilərimə də xüsusi təşəkkür edirəm”, - deyə Hikmət Ağayev bildirib.

Vüqar Vüqarlı
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İlk döyüşdən sonra çempion olacağıma inanmışdım” - Sahib Sahiblinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Karate

“İlk döyüşdən sonra çempion olacağıma inanmışdım” - Sahib Sahiblinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Eşitmə məhdudiyyətli karateçi qazandığı qələbə ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb
Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında medal qazandılar - FOTO
27 Aprel 16:17
Karate

Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında medal qazandılar - FOTO

Azərbaycan nümayəndə heyəti çempionatda uğurla çıxış edərək ölkəmizi layiqincə təmsil edib
Deflimpiyaçı karateçilərimiz dünya çempionatında yeddi medal qazanıblar - FOTO
27 Aprel 10:38
Karate

Deflimpiyaçı karateçilərimiz dünya çempionatında yeddi medal qazanıblar - FOTO

İdmançılarımız həm kata, həm də kumite üzrə fərqləniblər
Azərbaycan karateçisi Rusiyada bürünc medal qazandı - FOTO
27 Aprel 10:02
Karate

Azərbaycan karateçisi Rusiyada bürünc medal qazandı - FOTO

Vahid Həsənov beynəlxalq turnirdə fərqləndi
Deflimpiyaçı karateçilərimiz Dünya Çempionatında mübarizə aparacaqlar
24 Aprel 10:39
Karate

Deflimpiyaçı karateçilərimiz Dünya Çempionatında mübarizə aparacaqlar

Yarışda ölkəmizi 10 idmançı təmsil edəcək
Karateçimiz dünya çempionatında ölkəmizi İstanbulda təmsil edəcək
20 Aprel 17:40
Karate

Karateçimiz dünya çempionatında ölkəmizi İstanbulda təmsil edəcək

Ülvi Məmmədov son turnirlərdə uğurlu nəticələrlə seçilib

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib