Bakıda karate üzrə beynəlxalq “Grand Prix” turniri baş tutacaq

9 Aprel 2026 16:19
Azərbaycan Karate Federasiyasının təşkilatçılığı ilə aprelin 10-dan 12-dək Bakıda beynəlxalq “Grand Prix” turniri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Sərhədçi İdman Mərkəzində baş tutacaq.

Turnirdə doqquz ölkədən ümumilikdə 700-ə yaxın idmançı iştirak edəcək.

“Grand Prix” turnirinin əsas məqsədi karatenin inkişafına dəstək olmaq, idmançılar arasında beynəlxalq təcrübə mübadiləsini genişləndirmək və Azərbaycan təmsilçilərinin beynəlxalq arenada rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır.

Qeyd edək ki, yarışın açılış mərasimi aprelin 10-da, saat 17:00-da keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında uğurla çıxış ediblər
8 Aprel 22:43
Karate

Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında uğurla çıxış ediblər - FOTO

Oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da Barselonadakı “Camp Nou” stadionunda başlayacaq
Karateçiləri üçün psixoloji hazırlıq seminarı keçirilib
5 Aprel 20:11
Karate

Karateçiləri üçün psixoloji hazırlıq seminarı keçirilib

Yeniyetmə və gənc idmançılara karate psixologiyasının sirləri və sürətli texnikalar aşılanıb
Bakıda beynəlxalq “Grand Prix” karate turniri keçiriləcək
28 Mart 15:22
Karate

Bakıda beynəlxalq “Grand Prix” karate turniri keçiriləcək

Yarış aprelin 12-də yekunlaşacaq
Lökbatan bazasında şotakan karate-do üzrə ustad dərsi keçirilib - FOTO
17 Mart 13:27
Karate

Lökbatan bazasında şotakan karate-do üzrə ustad dərsi keçirilib - FOTO

Ustad dərsində 20-dən çox uşaq iştirak edib
İrina Zaretska: “İlk dəfə qarışıq komanda üzrə Dünya Kubokunda iştirak etmək istəyirik” - VİDEO
17 Mart 12:17
Karate

İrina Zaretska: “İlk dəfə qarışıq komanda üzrə Dünya Kubokunda iştirak etmək istəyirik” - VİDEO

O, qarşıdakı aylarda qatılacaqları yarışları da açıqlayıb
İrina Zaretska: “Uğurlu nəticələr siyahıma daha biri əlavə olundu”
16 Mart 13:42
Karate

İrina Zaretska: “Uğurlu nəticələr siyahıma daha biri əlavə olundu”

O bildirib ki, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir