İrina Zaretska: “Uğurlu nəticələr siyahıma daha biri əlavə olundu”

Yenidən fəxri kürsüdə olmaq Azərbaycan karateçisi İrina Zaretskaya böyük zövq verir.
İdman.Biz xəbər verir ki, 30 yaşlı idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Təcrübəli karateçi İtaliyada keçirilən Karate1 Premyer Liqa turnirində əldə etdiyi uğuru belə şərh edib:
“Romada bürünc medal qazandım. Yenidən fəxri kürsüdə olmaq mənə böyük zövq verir. Uğurlu nəticələr siyahıma daha biri əlavə olundu. Mənə dəstək olan və alqışlayan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm”.
Qeyd edək ki, İrina Zaretska bürünc medal uğrunda görüşdə Almaniyanı təmsil edən Hanna Ridel üzərində 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.