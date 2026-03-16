İrina Zaretska: “Uğurlu nəticələr siyahıma daha biri əlavə olundu”

16 Mart 2026 13:42
Yenidən fəxri kürsüdə olmaq Azərbaycan karateçisi İrina Zaretskaya böyük zövq verir.

İdman.Biz xəbər verir ki, 30 yaşlı idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.

Təcrübəli karateçi İtaliyada keçirilən Karate1 Premyer Liqa turnirində əldə etdiyi uğuru belə şərh edib:

“Romada bürünc medal qazandım. Yenidən fəxri kürsüdə olmaq mənə böyük zövq verir. Uğurlu nəticələr siyahıma daha biri əlavə olundu. Mənə dəstək olan və alqışlayan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm”.

Qeyd edək ki, İrina Zaretska bürünc medal uğrunda görüşdə Almaniyanı təmsil edən Hanna Ridel üzərində 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İrina Zaretska İtaliyada fəxri kürsüyə qalxdı - VİDEO
15 Mart 23:52
Karate

İrina Zaretska İtaliyada fəxri kürsüyə qalxdı - VİDEO

Təcrübəli karateçimiz “Karate1 Premyer Liqa”da bürünc medal qazanıb
Karate üzrə yığmamız Rusiyadakı turnirdə ikinci olub
13 Mart 20:50
Karate

Karate üzrə yığmamız Rusiyadakı turnirdə ikinci olub

Elnur Qasımzadə fərdi kateqoriyada bürünc medal qazanıb
Azərbaycan karateçisi Rusiyadakı turniri üçüncü yerdə başa vurub
7 Mart 01:04
Karate

Azərbaycan karateçisi Rusiyadakı turniri üçüncü yerdə başa vurub - FOTO

Aygün Əsədli qadınlar arasında 55 kq çəki dərəcəsində ölkəmizi təmsil edib
Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medala sahib olub - FOTO
16 Fevral 15:01
Karate

Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medala sahib olub - FOTO

Karateçimiz fəxri kürsüyə qalxıb
Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatından Vətənə qayıdıblar
11 Fevral 16:13
Karate

Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatından Vətənə qayıdıblar

Millimiz Limasoldakı yarışda qızıl, gümüş və bürünc medallarla yadda qalıb
Karateçimiz Ələddin Məlikov kumitedə hamını üstələdi - YENİLƏNİB + FOTO
8 Fevral 22:11
Karate

Karateçimiz Ələddin Məlikov kumitedə hamını üstələdi - YENİLƏNİB + FOTO

Karateçilərimiz Kiprdə uğurlu nəticələr əldə etdilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub