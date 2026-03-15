İrina Zaretska İtaliyada fəxri kürsüyə qalxdı

Azərbaycanın karate milli komandasının lideri İrina Zaretska İtaliyanın Venesiya şəhərində keçirilən “Karate1 Premyer Liqa” turnirində növbəti uğuruna imza atıb. Dünya şöhrətli karateçimiz yarışı mükafatçılar sırasında başa vurmağı bacarıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bürünc medal uğrunda həlledici qarşılaşmada İrina Zaretska Almaniya təmsilçisi Hannah Riedel ilə üz-üzə gəlib. Rəqibi üzərində 2:0 hesablı inamlı qələbə qazanan təmsilçimiz fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəlib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandası bu mötəbər yarışda federasiyanın baş katibi Qabil Sayadov, baş məşqçi Şahin Atamov və böyük məşqçi Rəşad Hüseynovun rəhbərliyi altında iştirak edib.