7 Mart 2026
AZ

Azərbaycan karateçisi Rusiyadakı turniri üçüncü yerdə başa vurub - FOTO

Karate
Xəbərlər
7 Mart 2026 01:04
98
Azərbaycan karateçisi Rusiyadakı turniri üçüncü yerdə başa vurub

Rusiyanın Moskva şəhərində “Kyokuşinkan” təşkilatının təşkilatçılığı ilə “Millətlər Kuboku” beynəlxalq turniri keçirilib.

İdman.Biz-in Azərbaycan Karate Federasiyasına istinadən məlumatına görə, yarışda 43 ölkədən və Rusiyanın 41 regionundan ümumilikdə 1600 idmançı iştirak edib.

Turnirdə ölkəmizi Azərbaycan Karate Federasiyasının “fullkontakt şinkyokuşin karate” üslubu üzrə milli komandasının üzvü Aygün Əsədli qadınlar arasında 55 kq çəki dərəcəsində təmsil edib.

Aygün Əsədli 1/16 final mərhələsini uğurla keçsə də, 1/4 final mərhələsində aldığı zədə səbəbindən yarışın həkimlərinin qərarı ilə mübarizəni davam etdirə bilməyib və turniri bürünc medal qazanaraq 3-cü yerdə başa vurub.

Yarışda “Beynəlxalq Kyokuşinkan Təşkilatı”nın nümayəndəsi və beynəlxalq dərəcəli hakim Qələndər Aslanov da iştirak edib. O, yarışda hakim kimi fəaliyyətinə görə təşkilatçılar tərəfindən təşəkkür məktubu ilə təltif olunub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medala sahib olub - FOTO
16 Fevral 15:01
Karate

Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medala sahib olub - FOTO

Karateçimiz fəxri kürsüyə qalxıb
Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatından Vətənə qayıdıblar
11 Fevral 16:13
Karate

Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatından Vətənə qayıdıblar

Millimiz Limasoldakı yarışda qızıl, gümüş və bürünc medallarla yadda qalıb
Karateçimiz Ələddin Məlikov kumitedə hamını üstələdi - YENİLƏNİB + FOTO
8 Fevral 22:11
Karate

Karateçimiz Ələddin Məlikov kumitedə hamını üstələdi - YENİLƏNİB + FOTO

Karateçilərimiz Kiprdə uğurlu nəticələr əldə etdilər
Gənc karateçimiz Avropa üçüncüsü olub
7 Fevral 20:00
Karate

Gənc karateçimiz Avropa üçüncüsü olub

Salman Salmanov kata üzrə yarışda uğurlu çıxış edib
Sərhədçi İdman Mərkəzində karate seminarı və kəmər imtahanları keçirilib - FOTO
3 Fevral 12:02
Karate

Sərhədçi İdman Mərkəzində karate seminarı və kəmər imtahanları keçirilib - FOTO

Seminarın yekununda kəmər imtahanları da təşkil edilib
Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq karate turniri başa çatıb - FOTO
2 Fevral 00:13
Karate

Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq karate turniri başa çatıb - FOTO

Turnirdə 12 ölkədən 1200-ə yaxın idmançı müxtəlif yaş və çəki dərəcələrində mübarizə aparıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub