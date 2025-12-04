“Hakimlər bizi anlaşılmaz qərarları ilə məyus etdilər” - Ülvi Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən karate üzrə dünya çempionatı artıq başa çatıb. Azərbaycan idmançıları yarışda cəmi iki bürünc medal qazanıblar və onlardan biri parakarate üzrə olub.
Bəs dünya çempionatının nəticələrini necə qiymətləndirmək olar?
Bu sualla İdman.Biz Azərbaycan Karate Federasiyasının (AKF) prezidenti Ülvi Quliyevə müraciət edib.
“Bu dünya çempionatından çox şey gözləyirdik. Çünki il ərzində idmançılarımız həm MDB Oyunlarında, həm də İslam Oyunlarında uğurlu çıxışlar etmişdilər. İrina Zaretskadan “qızıl” gözləyirdik. Parakarateçi Vidadi Xalıqovdan isə minimum finala yüksəlmə tələb olunurdu. Təəssüf ki, hər ikisi yalnız bürünc medal əldə etdi” - deyə Ülvi Quliyev qeyd edib.
AKF prezidenti fikrinin davamında vurğulayıb ki, bəzi idmançılar məğlubiyyətlərini hakimlərin üzərinə atmağa meyillidirlər, amma bu dünya çempionatı idmançıların doğru dediyini təsdiq edib:
“Hakimlər doğrudan da anlaşılmaz qərarları ilə bizi məyus etdilər. Məsələn, üçüncü yer uğrunda döyüşdə rəqib Asiman Qurbanlının almacıq sümüyünü qırdı. Təsəvvür edin, buna görə heç xəbərdarlıq belə almadı! Halbuki dərhal diskvalifikasiya edilməli idi. Mədinə Sadıqova isə artıq neçə dəfədir ki, hakim ədalətsizliyi ilə üzləşir…
Biz başqa nəticələr gözləyirdik. Minimum bir qızıl medal və əlavə iki müxtəlif dəyərdə medal qazanacağımıza ümid edirdik. Lakin nəticədə cəmi iki medal əldə edə bildik və onlardan biri parakaratedə oldu. İl sonunda müzakirə aparacağıq, nəticələri təhlil edəcəyik ki, yeni təqvim ilinə daha yaxşı hazırlaşıb daha yaxşı nəticələr əldə edək”.
Vüqar Vüqarlı