Avropa Kubokunda Azərbaycanı 13 cüdoçu təmsil edəcək

Avqustun 8-9-da Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq yarışda Azərbaycan 6 çəki dərəcəsində 13 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.
Qadınlardan ibarət yığmanın böyük məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimarın rəhbərlik edəcəyi komandada 9 qız və 4 oğlan yer alıb.
Turnirdə 34 ölkədən 346 idmançı (229 oğlan, 117 qız) mübarizə aparacaq.
Azərbaycanın heyəti:
Qızlar
-48 kq: Nərgiz Əhmədova, Gülşən Hüseynova, Gülgəz Musayeva
-52 kq: Aysun Məmmədova, Nuranə Hacızadə
-57 kq: Vüsalə Hacıyeva, Aytən Verdiyeva, Xədicə Qədəşova
-63 kq: Nilgün Rzayeva
Oğlanlar
-73 kq: Kənan Hüseynov
-100 kq: Davud Namazlı, Canpolad Əliyev, Vidad Əliyev