Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib

İyunun 20-də 14 yaşadək cüdoçular arasında Şimal-Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, Qax Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan turnirdə 11 klub və idman cəmiyyətindən 68 cüdoçu iştirak edib.
Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
-44 kq
1. Nərgiz Fərzəliyeva (RKİM)
2. Zəhra İbrahimli (Balakən OİK)
Oğlanlar
-38 kq
1. Elcan Əliyev (Qobustan)
2. Elgün Əliyev (Qobustan)
3. Sərdar İlyasov (Balakən OİK)
3. Elçin Hacıyev (Balakən OİK)
-42 kq
1. Tunar Mirzəyev (Balakən OİK)
2. Nikoloz Canaşvili (Qax)
3. Turan İslamov (Şəki OİK)
3. Əyyub Mehdiyev (Şəki OİK)
-46 kq
1. Ömər Rüstəmov (Şəki OİK)
2. Uveys Alasıyev (Balakən OİK)
3. Daniel İsayev (Balakən OİK)
-50 kq
1. Rəvan Cəfərov (Balakən OİK)
2. Ömər Allahverdiyev (RKİM)
3. Tunar Rəsulzadə (Tufan OİK)
-55 kq
1. Zeyd Rəhimli (Tufan İK)
2. Məhəmməd Həsrətov (Balakən OİK)
3. Abdulla Əliyev (Oğuz OİK)
-60 kq
1. Zöhrab Məmmədov (Zaqatala UGİM)
2. Şahin Tağızadə (Şəki OİK)
-66 kq
1. Rəvan Mahmudov
2. Cahid Əlixanov (Balakən OİK)