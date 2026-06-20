20 İyun 2026
AZ

Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib

Cüdo
Xəbərlər
20 İyun 2026 20:16
65
Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib

İyunun 20-də 14 yaşadək cüdoçular arasında Şimal-Qərb bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Qax Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan turnirdə 11 klub və idman cəmiyyətindən 68 cüdoçu iştirak edib.

Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

-44 kq
1. Nərgiz Fərzəliyeva (RKİM)
2. Zəhra İbrahimli (Balakən OİK)

Oğlanlar

-38 kq
1. Elcan Əliyev (Qobustan)
2. Elgün Əliyev (Qobustan)
3. Sərdar İlyasov (Balakən OİK)
3. Elçin Hacıyev (Balakən OİK)

-42 kq
1. Tunar Mirzəyev (Balakən OİK)
2. Nikoloz Canaşvili (Qax)
3. Turan İslamov (Şəki OİK)
3. Əyyub Mehdiyev (Şəki OİK)

-46 kq
1. Ömər Rüstəmov (Şəki OİK)
2. Uveys Alasıyev (Balakən OİK)
3. Daniel İsayev (Balakən OİK)

-50 kq
1. Rəvan Cəfərov (Balakən OİK)
2. Ömər Allahverdiyev (RKİM)
3. Tunar Rəsulzadə (Tufan OİK)

-55 kq
1. Zeyd Rəhimli (Tufan İK)
2. Məhəmməd Həsrətov (Balakən OİK)
3. Abdulla Əliyev (Oğuz OİK)

-60 kq
1. Zöhrab Məmmədov (Zaqatala UGİM)
2. Şahin Tağızadə (Şəki OİK)

-66 kq
1. Rəvan Mahmudov
2. Cahid Əlixanov (Balakən OİK)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Artıq çəkilərin qiyməti: Hidayət Heydərov üçün narahatedici siqnal - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:17
Cüdo

Artıq çəkilərin qiyməti: Hidayət Heydərov üçün narahatedici siqnal - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Olimpiya çempionu yarım il ərzində ikinci dəfə öz çəki dərəcəsinə düşə bilməyib
Hidayət Heydərov Ulan-Batordakı turnirə niyə qatılmayıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA
10:55
Cüdo

Hidayət Heydərov Ulan-Batordakı turnirə niyə qatılmayıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA

“Paris-2024” çempionu yenidən eyni problemlə üzləşib
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”nin ikinci günündə çıxışlarını başa vurublar
10:34
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”nin ikinci günündə çıxışlarını başa vurublar

Millimizin üzvləri ilk sınaqda yarışla vidalaşdılar
Millət vəkilləri ACF-nin inkişaf planları ilə tanış olublar
19 İyun 22:35
Cüdo

Millət vəkilləri ACF-nin inkişaf planları ilə tanış olublar

Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin üzvləri Azərbaycan Cüdo Federasiyasında olublar
Qaxda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
19 İyun 21:33
Cüdo

Qaxda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib - FOTO

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Balabəy Ağayev təkcə Böyük Dəbilqəni qazanmadı, həm də Tbilisinin əvəzini çıxdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
19 İyun 15:57
Cüdo

Balabəy Ağayev təkcə Böyük Dəbilqəni qazanmadı, həm də Tbilisinin əvəzini çıxdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində həm hazırkı dünya çempionunu, həm də sabiq dünya və Avropa çempionunu məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
DÇ-2026: ABŞ pley-offa vəsiqə qazanan ilk ölkə oldu
01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: ABŞ pley-offa vəsiqə qazanan ilk ölkə oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci turda hər üç meydan sahibi qələbə qazanıb