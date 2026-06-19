19 İyun 2026
AZ

Millət vəkilləri ACF-nin inkişaf planları ilə tanış olublar

Cüdo
Xəbərlər
19 İyun 2026 22:35
97
Millət vəkilləri ACF-nin inkişaf planları ilə tanış olublar

18 iyun 2026-cı il tarixində Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin üzvləri Azərbaycan Cüdo Federasiyasında (ACF) olaraq federasiyanın fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr və gələcək inkişaf planları ilə yaxından tanış olub.

İdman.Biz ACF-yə istinadən bildirir ki, görüşdə Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri, millət vəkili Şahin İsmayılov, komitə sədrinin müavini, millət vəkili Könül Nurullayeva, komitənin üzvləri - millət vəkilləri Göydəniz Qəhrəmanov və Mahir Süleymanlı, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu və federasiya prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov iştirak ediblər.

Görüş zamanı qonaqlara Azərbaycan Cüdo Federasiyasının son illərdə həyata keçirdiyi institusional islahatlar, strateji inkişaf istiqamətləri və əldə olunan nəticələr barədə ətraflı məlumat təqdim olunub. Bildirilib ki, federasiya tərəfindən ölkədə cüdonun kütləviliyinin artırılması, regionlarda fəaliyyətin genişləndirilməsi, müasir idman infrastrukturunun yaradılması, məşqçi, hakim və digər idman mütəxəssislərinin hazırlığının gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl işlər həyata keçirilir.

Eyni zamanda, Azərbaycanın beynəlxalq cüdo arenasında qazandığı uğurlar, milli komandaların nəticələri, gənc istedadların inkişafına yönəlmiş proqramlar və təhsil layihələri barədə məlumat verilib. Federasiyanın beynəlxalq idman təşkilatları ilə əməkdaşlığı, ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməsi və bu istiqamətdə görülən hazırlıq işləri də diqqətə çatdırılıb.

Görüş çərçivəsində ölkədə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində qanunvericiliyin inkişaf perspektivləri, mövcud hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi imkanları, idman federasiyalarının fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi və gənc nəslin idmana cəlb olunmasının təşviqi ilə bağlı məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər idmanın davamlı inkişafının təmin olunmasında dövlət dəstəyi, effektiv idarəetmə, müasir hüquqi mexanizmlər və aidiyyəti qurumlar arasında əməkdaşlığın mühüm rol oynadığını vurğulayıblar.

Səmimi və konstruktiv şəraitdə keçən görüşün sonunda qarşılıqlı əməkdaşlığın gələcəkdə də davam etdirilməsi, idman sahəsində qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılıq ifadə olunub. Görüş iştirakçıları Azərbaycan idmanının, xüsusilə də cüdonun gələcək inkişafı istiqamətində birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini qeyd ediblər.

Daha sonra Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin nümayəndə heyəti Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış olub. Qonaqlara idmançıların hazırlıq prosesi, məşq zalları, bərpa və tibbi xidmət imkanları, həmçinin milli komandaların yüksək səviyyədə hazırlığının təmin edilməsi üçün yaradılmış müasir infrastruktur barədə ətraflı məlumat verilib. Nümayəndə heyəti mərkəzdə yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirərək, ölkədə idmanın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən bu cür layihələrin əhəmiyyətini vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qaxda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
21:33
Cüdo

Qaxda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib - FOTO

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Balabəy Ağayev təkcə Böyük Dəbilqəni qazanmadı, həm də Tbilisinin əvəzini çıxdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:57
Cüdo

Balabəy Ağayev təkcə Böyük Dəbilqəni qazanmadı, həm də Tbilisinin əvəzini çıxdı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində həm hazırkı dünya çempionunu, həm də sabiq dünya və Avropa çempionunu məğlub edib
“Böyük Dəbilqə”: Balabəy Ağayev qızıl, Nizami İmranov bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
14:35
Cüdo

“Böyük Dəbilqə”: Balabəy Ağayev qızıl, Nizami İmranov bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan yarışda 17 idmançı ilə təmsil olunur
Cüdoçularımızın “Böyük Dəbilqə” turnirindəki rəqibləri məlum olub
18 İyun 19:30
Cüdo

Cüdoçularımızın “Böyük Dəbilqə” turnirindəki rəqibləri məlum olub

Yarışda Azərbaycan 12 çəki dərəcəsində 17 cüdoçu ilə təmsil olunacaq
13 cüdoçumuz Berlində keçiriləcək Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq
18 İyun 13:24
Cüdo

13 cüdoçumuz Berlində keçiriləcək Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq

Beynəlxalq turnirdə 38 ölkədən 485 idmançı mübarizə aparacaq
Məktəblilərin cüdo yarışında 200-dən artıq idmançı iştirak edəcək
17 İyun 21:17
Cüdo

Məktəblilərin cüdo yarışında 200-dən artıq idmançı iştirak edəcək

Bu layihə məktəblilər arasında idmanın inkişafına xidmət edir

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib