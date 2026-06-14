Sumqayıtda 125 yeniyetmə cüdoçu tatamiyə çıxdı - FOTO

İyunun 14-də U-14 yeniyetmələr arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan turnirdə 17 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 125 cüdoçu qüvvəsini sınayıb.
Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasının formalaşdırılması, həmçinin müəyyən edilən kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıların seçilməsi olub.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
36 kq
1. Fatimə Allahverdiyeva (RKİM)
2. Yağmur Qəhrəmanzadə (RKİM)
3. Fatimə Əkbərova (Neftçi Sumqayıt)
40 kq
1. Zəhra Yusifova (Qubadlı)
2. Səidə Canəliyeva (Qubadlı)
3. Zəhra Rəhimova (Neftçi Sumqayıt)
3. Zümrüd Quliyeva (Neftçi Sumqayıt)
44 kq
1. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Nuray Ağahüseynzadə (Xızı UGİŞM)
48 kq
1. İlknur Rəhimli (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
2. İnci Qədirova (Azəri İSM Sumqayıt)
3. Yeganə Səlimli (Qubadlı)
3. Nuray Vəlişova (Qubadlı)
63 kq
1. Həlimə Yunisli (Sumqayıt OİK)
+70 kq
1. Sevgi Abdullayeva (Qubadlı)
Oğlanlar
38 kq
1. Yusif Həşimzadə (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Uğur Babazadə (Abşeron OİK)
3. Bəhman Xəlilov (Saray İK)
3. Ayxan Nuruşov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
42 kq
1. Rasim Abdullayev (Saray İK)
2. Məmməd Məmmədli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Miryusif Fəttayev (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
3. Şamil Əliyev (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
46 kq
1. Yusif Səmədzadə (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Əjdər Ağayev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Mikayıl Xələfov (RKİM)
3. İbrahim Əzimli (Saray İK)
50 kq
1. Ümid Bəhramzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Bilal Əşrəfzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Yusif Mustafazadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Talıb Mehdizadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
55 kq
1. Davud Əliyev (Neftçi Sumqayıt)
2. Mirsadıq Babayev (Neftçi Sumqayıt)
3. Yusif Məmmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Sabir Abışlı (Qubadlı)
60 kq
1. Telman Abdullayev (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
2. Cahid İsmayılzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Sübhan Məmişov (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
3. İzzət Əliyev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
66 kq
1. Şahin Ağabalazadə (Qubadlı)
2. Fərid Cəbrayıllı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Nihad Dadaşzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Əli Ağakişiyev (F-19 İdman Klubu)
73 kq
1. Fərid Xəlilli (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Qüdrət Əliyev (Abşeron OİK)
3. Murad Əliyev (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
+73 kq
1. Yusif Məmmədli (Saray İK)
2. Kamran Heydərzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)