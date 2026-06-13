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Sumqayıtda gənc cüdoçuların mübarizəsi başa çatıb - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
13 İyun 2026 18:15
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Sumqayıtda gənc cüdoçuların mübarizəsi başa çatıb - FOTO

Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində U-17 yeniyetmələr arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, turnirdə 21 klub və idman cəmiyyətindən 169 cüdoçu iştirak edib. Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub. U-17 üzrə regional birincilik milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb.

Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
44 kq
1. Ayşən Hüseynzadə
2. Zeynəb Qurbanova
3. Zəhra Qasımzadə
3. Ləman Niftəliyeva

48 kq
1. Mədinə Hüseynova
2. Fatimə Muradlı
3. Məryəm Abdullayeva

52 kq
1. Nazlı Səfərli
2. Zəhra Quliyeva
3. Xəyalə Alışova
3. Yağmur Süleymanova

57 kq
1. Yağmur Əhmədzadə
2. Lalə Yadigarlı
3. Şəhanə İbrahimzadə

63 kq
1. Səma Vəlizadə
2. Vüsalə Məhərrəmli
3. Fatimə Məmmədzadə
3. Rüxsarə Həsənova

70 kq
1. Lalə Səbziyeva

Oğlanlar
50 kq
1. Uğur Hacıyev
2. Məhərrəm Bayramlı
3. Fuad Rəhimli
3. Əkbər Qədirli

55 kq
1. Rəvan Məmmədli
2. Ayxan Hüseynli
3. Rəvan Abuşzadə
3. Hüseyn Məmmədov

60 kq
1. İlham Əlizadə
2. Əli Əlizadə
3. Mehman Həsənzadə
3. Məhəmməd Xankişili

66 kq
1. Abdulla Salam
2. Rəsul Ağayev
3. Hacıbaba Allahyarov
3. Kənan İsmayılov

73 kq
1. Aydın Alxaslı
2. Cahid Bayramlı
3. Əli Qulamlı
3. Raul Məmmədli

81 kq
1. Harun Ataşov
2. Tunar Qənbərli
3. Hüseyn Tarverdiyev
3. Oqtay Eyvazov

90 kq
1. Elgün Məmmədzadə
2. Urfan Əliyev
3. Məhəmməd Abdullazadə

+90 kq
1. Nihad Məlikli
2. Yusif Qorçuyev
3. İbrahim Həsənov

İdman.Biz
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