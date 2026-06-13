Sumqayıtda gənc cüdoçuların mübarizəsi başa çatıb - FOTO

Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində U-17 yeniyetmələr arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilir ki, turnirdə 21 klub və idman cəmiyyətindən 169 cüdoçu iştirak edib. Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub. U-17 üzrə regional birincilik milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
44 kq
1. Ayşən Hüseynzadə
2. Zeynəb Qurbanova
3. Zəhra Qasımzadə
3. Ləman Niftəliyeva
48 kq
1. Mədinə Hüseynova
2. Fatimə Muradlı
3. Məryəm Abdullayeva
52 kq
1. Nazlı Səfərli
2. Zəhra Quliyeva
3. Xəyalə Alışova
3. Yağmur Süleymanova
57 kq
1. Yağmur Əhmədzadə
2. Lalə Yadigarlı
3. Şəhanə İbrahimzadə
63 kq
1. Səma Vəlizadə
2. Vüsalə Məhərrəmli
3. Fatimə Məmmədzadə
3. Rüxsarə Həsənova
70 kq
1. Lalə Səbziyeva
Oğlanlar
50 kq
1. Uğur Hacıyev
2. Məhərrəm Bayramlı
3. Fuad Rəhimli
3. Əkbər Qədirli
55 kq
1. Rəvan Məmmədli
2. Ayxan Hüseynli
3. Rəvan Abuşzadə
3. Hüseyn Məmmədov
60 kq
1. İlham Əlizadə
2. Əli Əlizadə
3. Mehman Həsənzadə
3. Məhəmməd Xankişili
66 kq
1. Abdulla Salam
2. Rəsul Ağayev
3. Hacıbaba Allahyarov
3. Kənan İsmayılov
73 kq
1. Aydın Alxaslı
2. Cahid Bayramlı
3. Əli Qulamlı
3. Raul Məmmədli
81 kq
1. Harun Ataşov
2. Tunar Qənbərli
3. Hüseyn Tarverdiyev
3. Oqtay Eyvazov
90 kq
1. Elgün Məmmədzadə
2. Urfan Əliyev
3. Məhəmməd Abdullazadə
+90 kq
1. Nihad Məlikli
2. Yusif Qorçuyev
3. İbrahim Həsənov