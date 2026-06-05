5 İyun 2026
AZ

Yeniyetmə cüdo millisi Avropa çempionatına Şamaxıda hazırlaşır - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
5 İyun 2026 12:54
65
Yeniyetmə cüdo millisi Avropa çempionatına Şamaxıda hazırlaşır - FOTO

Yeniyetmə oğlanlardan ibarət Azərbaycan milli komandası cüdo üzrə Avropa çempionatına hazırlığını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hazırlığın növbəti mərhələsi Şamaxıda təşkil olunub. Təlim-məşq toplanışına yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov və məşqçi Nicat Şıxəlizadə rəhbərlik ediblər. Gündə iki dəfə məşq edən cüdoçular fiziki hazırlıqla yanaşı, texniki və taktiki bacarıqların təkmilləşdirilməsi istiqamətində də intensiv çalışmalar aparıblar.

Qeyd edək ki, cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa çempionatı 29 iyun - 2 iyul tarixlərində İspaniyanın Las-Palmas-de - Qran-Kanariya şəhərində keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadın cüdoçularımız Avropa Açıq Turnirində medal uğrunda mübarizə aparacaq
4 İyun 17:34
Cüdo

Qadın cüdoçularımız Avropa Açıq Turnirində medal uğrunda mübarizə aparacaq

Yarışın iştirakçıları arasında 35 ölkədən 261 cüdoçu yer alıb
Mərdəkan və Qala qəsəbələrində yeni cüdo zalları istifadəyə verilib
2 İyun 21:11
Cüdo

Mərdəkan və Qala qəsəbələrində yeni cüdo zalları istifadəyə verilib - FOTO

Zallarda paltardəyişmə otaqları, məşqçi otaqları və digər köməkçi sahələr yaradılıb
Rüstəm Alimli: “Cüdoçulardan Avropa Kubokunda daha çox medal gözləyirdik” - FOTO
2 İyun 12:40
Cüdo

Rüstəm Alimli: “Cüdoçulardan Avropa Kubokunda daha çox medal gözləyirdik” - FOTO

Cüdo üzrə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi komandanın turnirdəki çıxışını şərh edib

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
“Hazırda balaca, amma döyüşkən qızlar məşq etdirirəm” - Kifayət Qasımovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO
28 May 13:37
Cüdo

“Hazırda balaca, amma döyüşkən qızlar məşq etdirirəm” - Kifayət Qasımovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO

Avropa və dünya çempionatlarının mükafatçısı son illərdə qadın cüdosunun necə dəyişdiyindən danışıb
19 Azərbaycan cüdoçusu Ulan-Batorda olimpiya təsnifatına başlayacaq
27 May 16:52
Cüdo

19 Azərbaycan cüdoçusu Ulan-Batorda olimpiya təsnifatına başlayacaq

Millimiz turnirində güclü heyətlə

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq