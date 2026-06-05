Yeniyetmə cüdo millisi Avropa çempionatına Şamaxıda hazırlaşır - FOTO

Yeniyetmə oğlanlardan ibarət Azərbaycan milli komandası cüdo üzrə Avropa çempionatına hazırlığını davam etdirir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilir ki, hazırlığın növbəti mərhələsi Şamaxıda təşkil olunub. Təlim-məşq toplanışına yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov və məşqçi Nicat Şıxəlizadə rəhbərlik ediblər. Gündə iki dəfə məşq edən cüdoçular fiziki hazırlıqla yanaşı, texniki və taktiki bacarıqların təkmilləşdirilməsi istiqamətində də intensiv çalışmalar aparıblar.
Qeyd edək ki, cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa çempionatı 29 iyun - 2 iyul tarixlərində İspaniyanın Las-Palmas-de - Qran-Kanariya şəhərində keçiriləcək.