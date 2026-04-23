23 Aprel 2026
AZ

Azərbaycan Almaniyada keçiriləcək Avropa Kubokuna 39 cüdoçu ilə qatılacaq

Cüdo
Xəbərlər
23 Aprel 2026 16:25
142
Azərbaycan Almaniyada keçiriləcək Avropa Kubokuna 39 cüdoçu ilə qatılacaq

Azərbaycanı Almaniyanın paytaxtı Berlində yeniyetmələr arasında keçiriləcək Avropa Kubokunda təmsil edəcək cüdoçular müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Avropa Cüdo Birliyinin (EJF) təşkilatçılığı ilə reallaşacaq yarışda ölkəmiz 16 çəki dərəcəsində 39 cüdoçu (20 oğlan, 19 qız) ilə təmsil olunacaq.

Yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmaya baş məşqçi Emin İskəndərov, məşqçi Nicat Şıxəlizadə, qızlardan ibarət komandaya isə baş məşqçi Elnur İsmayılov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edəcək.

Yarışın ədalət təmsilçiləri arasında ACF-nin hakimlər heyətinin üzvləri, B kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakimlər Mehman İmamquliyev və Pərviz Hüseynov da yer alacaq.

Oğlanlar

50 kq

Nihad Ağayev

55 kq

Rza Xəlilli

Fərid Xudiyev

İbrahim Talıbov

60 kq

Mehman Əsgərov

Mikayıl Qocayev

66 kq

Sənan Piriyev

İlkin Qarayev

Elgün Səfərov

73 kq

Sadiq Məmmədov

Kənan Rəhimov

Yusuf Nəzər

81 kq

Yaqub Məmmədov

Polad Həsənli

Amin Mehdiyev

Ayxan Həsənli

90 kq

Ömər Axundov

Nurəddin Əliyev

+90 kq

Tamerlan Əliyev

Ruslan Kazımov

Qızlar

40 kq

Sunay Salamova

Zəhra Quliyeva

44 kq

Nigar Heydərzadə

Pərvin Sevxanlı

Fatimə Abdullayeva

48 kq

Səkinə Zeynalova

Könül Eyvazlı

52 kq

Tövsiyyə Babayeva

Nərmin Ağamirzəzadə

57 kq

Gülnaz Məmmədtağıyeva

Səma Vəlizadə

Yağmur Əhmədzadə

Səmayə Yusifli

63 kq

Nəzakət Vəliyeva

Türkan Məmmədli

Zilan Hüseynli

70 kq

Rəna Əhmədova

Məsumə Məmmədli

+70 kq

Zemfira Əliyeva

Qeyd edək ki, aprelin 25-26-da təşkil olunacaq turnirdə ümumilikdə 36 ölkədən 774 idmançı (472 oğlan, 302 qız) mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

