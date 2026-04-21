Cüdo üzrə veteranlar arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib - FOTO

Cüdo üzrə veteranlar arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya Kompleksində baş tutan yarışda 36 klub və idman cəmiyyətindən 103 usta cüdoçu mübarizə aparıb.
Qeyd edək ki, ölkə çempionatı Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Cüdo Federasiyası və İdman Veteranları İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb.
Kişilər
M-1 və M-2 yaş kateqoriyaları üzrə
60 kq
1. Elşən Dünyamalıyev, M-1 (Umbayev Sport Klub)
2. Musa Əhmədli, M-2 (Neftçi İK)
3. Vaqif İsmayılov, M-1 (Quba CİK)
3. Elşən Allahverdiyev, M-1 (İstək İK)
66 kq
1. Sadıx Məhərrəmov, M-1 (RKİM)
2. Xəyal Zaliyev, M-2 (Neftçi Sumqayıt)
3. Mirelturan Seyidi, M-1 (FHN)
3. Elbrus Zamanov, M-1 (Qusar)
73 kq
1. Ruslan Hacıyev, M-1 (Turan İK)
2. Fariz Səfərov, M-1 (Mingəçevir UGİM)
3. Heydər Quliyev, M-1 (Maştağa İK)
3. Nurlan Şeydəbəyov, M-1 (Balaxanı İM)
81 kq
1. Asim Qulamzadə, M-1 (Aydın Gənclər İK)
2. Natiq Sariyev, M-1 (Fəxri İK Qaradağ)
3. Sahib Əskərov, M-1 (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Hüseyn Heydərov, M-1 (Quba CİK)
90 kq
1. Coşqun Abdullayev, M-1 (Şabran)
2. Orxan Əskərzadə, M-2 (Kano PİK)
3. Anar Yusifov, M-1 (DİN İC)
3. Mahir Abbasov, M-1 (Judo Club 2012)
100 kq
1. Elçin Məmmədov, M-2 (Uğur İK Sumqayıt)
2. Rəşad Soltanov, M-1 (DİN İC)
+100 kq
1. Qurban Məmmədli, M-2 (Judo Club 2012)
2. Araz Mehrəliyev, M-1 (DİN İC)
M-2 və M-3 yaş kateqoriyaları üzrə
60 kq
1. Babək Hacıyev, M-4 (Judo Club 2012)
2. Mənsur Abbasov, M-3 (Yevlax)
3. Elşən Kərimov, M-4 (Uğur İK Sumqayıt)
3. Əli Həsənov, M-3 (Judo Club 2012)
66 kq
1. Vüqar Babayev, M-3 (Neftçi İK)
2. Qadir İsgəndərov, M-3 (Abşeron OİK)
3. Vüsal Kərimov, M-3 (Uğur İK Sumqayıt)
3. Babək Hüseynov, M-3 (Qusar)
73 kq
1. İlqar Əliheydərov, M-4 (Neftçi İK)
2. Şıxrəcəb Şıxmuradov, M-3 (Qusar)
3. Emil Qurbanov, M-3 (DİN İC)
3. Elnur Əhmədov, M-4 (RKİM Sumqayıt)
81 kq
1. Azər Fətullayev, M-3 (DİN İC)
2. Anar Ağayev, M-4 (Uğur İK Sumqayıt)
3. Emil Səmədov, M-3 (Kanokan-TT İK)
90 kq
1. Hikmət Cəbiyev, M-3 (DİN İC)
2. Oqtay Paşayev, M-3 (DİN İC)
3. Xəqani Kazımov, M-4 (Judo Club 2012)
3. Heydər Əliheydərov, M-3 (Neftçi İK)
100 kq
1. Emil Hüseynov, M-4 (Uğur İK Sumqayıt)
2. Valeriy Fomin, M-4 (Judo Club 2012)
3. İlqar Ağarəhimov, M-3 (Kanokan-TT İK)
3. Ramil Aslanov, M-3 (Sərhədçi İM)
+100 kq
1. Pərviz Şahbazov, M-4 (Uğur İK Sumqayıt)
2. Elşən Paşayev, M-3 (Kanokan-TT İK)
M-5, M-6 və M-7 yaş kateqoriyaları üzrə
66 kq
1. Sultan Ağagülov, M-6 (Boz Oğuz İK)
2. Filman Şabiyev, M-5 (DİN İC)
81 kq
1. Anar Xəlilov, M-5 (Bakı Cüdo Klubu)
2. Natiq Pircanov, M-6 (DİN İC)
90 kq
1. Emin Həsənov, M-5 (Atilla İK)
2. Əyyub Hüseynov, M-5 (Metallurq Gəncə)
3. Araz Umarov, M-6 (Oğuz)
3. Nazim Əliyev, M-7 (A.A.A.B.M.)
+100 kq
1. Vüqar Bağırlı, M-5 (Judo Club 2012)
2. Tağı Tağızadə, M-6 (Spartak Wrestle Zone)
M-8 yaş kateqoriyası üzrə
66 kq
1. Çingiz Təhməzov (Boz Oğuz İK)