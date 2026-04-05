6 Aprel 2026
Emin İskəndərov: “Cüdoçular növbəti yarışlarda daha çox medal qazanacaqlar”

5 Aprel 2026 12:31
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları növbəti yarışlarda daha çox medal qazanacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə report.az-a yeniyetmə oğlanlardan ibarət millinin baş məşqçisi Emin İskəndərov bildirib.

Mütəxəssis sözügedən şəhərdə keçirilən Avropa Kuboku ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

"Cüdoçular bu yarışa yaxşı hazırlaşmışıblar. Almaniyanın paytaxtı Berlindəki turnir zamanı da yaxşı təlim-məşq toplanışı olmuşdu. Yarışlar arasında bir həftə vaxt olub. Avropa Kuboku ölkəmizdə keçirildiyi üçün mütləq güləşməlidirlər. Bir az yorğunluq var. Bu, bizim ilk seçim xarakterli yarışımızdır. Bundan sonra hələ üç belə turnir olacaq. Məncə, növbəti yarışlarda mükafatların sayı artacaq".

E.İskəndərov Avropa Kubokunda qızıl mükafat əldə edən Rza Xəlilli (55 kq) haqqında da danışıb:

"Ondan gözləntimiz böyük idi. Təlim-məşq toplanışlarında yaxşı hazırlıq keçib. Finalda qalib gəldiyi İbrahim Talıbov da ondan geri qalmırdı. Rza özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilib".

Baş məşqçi yarışın ikinci günündə də medallar qazanacaqlarını sözlərinə əlavə edib:

"Namizəd cüdoçularımız var. Belə texniki səhvlər olmasa, idmançılarımız finala vəsiqə qazanacaqlar. Millinin heyətini bu yarışlardan formalaşdıracaq, təhlillər aparacağıq. Burada fərqlənən cüdoçuların bir qismi Berlində, digərləri Tbilisidəki Avropa Kubokunda çıxış edəcəklər".

Xatırladaq ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan turnurin ilk günündə Azərbaycan cüdoçuları 13 medal əldə ediblər. Avropa Kuboku bu gün başa çatacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Avropa Kubokunu 24 medalla başa vurdu - FOTO
5 Aprel 16:51
Cüdo

Azərbaycan Avropa Kubokunu 24 medalla başa vurdu - FOTO

Yarışın son günündə idmançılarımız 11 medal qazanaraq ümumi komanda hesabında böyük uğura imza atıblar
Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda son yarış günü
5 Aprel 11:01
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda son yarış günü

Gəncədə daha səkkiz çəkidə mükafatçılar bəlli olacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Natiq Bağırov: “Gəncə turniri milli komandaya seçim xarakteri daşıyır”
4 Aprel 16:45
Cüdo

Natiq Bağırov: “Gəncə turniri milli komandaya seçim xarakteri daşıyır”

ACF rəsmisi bildirib ki, Belarus yığması yarışa federasiyanın xüsusi dəvəti ilə qatılıb
"Azərbaycanda məni hələ 22 yaşımda “qoca” adlandırırdılar" - Natiq Bağırovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
4 Aprel 11:40
Cüdo

"Azərbaycanda məni hələ 22 yaşımda “qoca” adlandırırdılar" - Natiq Bağırovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

ACF prezidentinin müşaviri karyera qərarlarının səbəbləri və oğullarının idman taleyi barədə danışıb

Gəncədə Avropa Kubokunun püşkatma mərasimi keçirilib
3 Aprel 22:11
Cüdo

Gəncədə Avropa Kubokunun püşkatma mərasimi keçirilib

Beynəlxalq turnirdə 269 cüdoçu 16 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək