"Azərbaycanda məni hələ 22 yaşımda “qoca” adlandırırdılar" - Natiq Bağırovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Sambo üzrə dəfələrlə dünya və Avropa çempionu, cüdo üzrə dünya çempionatlarının mükafatçısı Natiq Bağırovun adı təkcə Azərbaycanda deyil, əsas idman uğurlarını qazandığı Belarusda da idman ictimaiyyətinə yaxşı tanışdır.
Hazırda Azərbaycan Cüdo Federasiyasında (ACF) prezidentin müşaviri kimi çalışan Natiq Bağırov İdman.Biz-ə müsahibəsində Bakıya qayıdışının pərdəarxası məqamlarından və oğullarının niyə peşəkar tatamidən kənar yol seçməsindən danışıb.
- Sizin Azərbaycan cüdosunda əvvəlki iş təcrübəniz birmənalı qarşılanmamışdı. Niyə ikinci dəfə qayıtmaq qərarına gəldiniz?
- Vaxtilə məni qadın yığmasının baş məşqçisi vəzifəsinə dəvət etmişdilər. Lakin bir ildən sonra mənə bildirdilər ki, maliyyə baxımından bu vəzifədə qalmağımı təmin edə bilmirlər. Bu, mənə qəribə gəldi: əgər iş perspektivi heç iki il irəliyə planlaşdırılmayıbsa, niyə Belarusdan mütəxəssis dəvət edirdilər? Üstəlik, dəvət zamanı məmurlar qadın cüdosunun acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu etiraf edir və Tokio Olimpiadasına ən azı 2-3 lisenziya qazanmağı xahiş edirdilər. Açıq şəkildə deyirdilər: "Əgər Oyunlarda nəticə olsa, sizə Milli Qəhrəman adı verilməlidir".
Nəticədə mən ikinci dəfə federasiyanın strukturuna yalnız dörd il əvvəl, artıq yeni rəhbərlik dövründə qayıtdım. O vaxtdan bəri cüdonun inkişafı naminə konstruktiv şəkildə çalışırıq.
- Hazırda hansı vəzifələri icra edirsiniz?
- Hazırda federasiyanın iki komitəsinə - audit və hakimlər komitələrinə sədrlik edirəm, eyni zamanda ACF prezidentinin müşaviriyəm. Mənim vəzifəm bütün istiqamətlər üzrə inkişafı dəstəkləməkdir: hakimlikdən tutmuş regionlarda işə qədər. Ayrı-ayrı məsləhətləri konkretləşdirmək istəməzdim - bu, mənim gündəlik işimin bir hissəsidir.
- İdmançı kimi həm samboda, həm də cüdoda çıxış etmisiniz. Niyə sonda cüdonu seçdiniz?
- Mən əslində cüdoçu idim! Samboya yalnız 10-cu sinifdə, məcburən başladım. Cüdoda yarışlar 60 kq çəki dərəcəsindən başlayırdı, mənim çəkim az olduğundan 52 kq-a qədər kateqoriya olan samboda özümü daha rahat hiss edirdim. Üstəlik, sovet dövründə cüdoda rəqabət çox yüksək idi. Amma nəticədə 29 yaşımda - bir çoxlarının karyerasını başa vurduğu vaxtda - yenidən cüdoya qayıtdım və iki Olimpiadada iştirak edərək dünya səviyyəli nəticələr qazandım.
- Karyeranızın zirvəsində Azərbaycandan getməyinizin əsas səbəbi nə oldu?
- Hər iki növ üzrə ölkə çempionu idim, mühəndis kimi çalışırdım və doğma, sevdiyim Bakını tərk etməyi planlaşdırmırdım. Amma 22 yaşımda məni “qoca” və yerli ifadə ilə desək, “kaftar” adlandırmağa başladılar, yəni artıq karyeranı bitirməyin vaxtı çatdığını deyirdilər. Həlledici məqam 1987-ci il SSRİ çempionatı oldu: finala çıxış uğrunda görüşdə dörd rəqibi məğlub etdikdən sonra məni açıq-aşkar haqsız şəkildə məğlub etdilər. Ən ağrılısı isə o idi ki, vətənimdə mənim haqqımı müdafiə edən olmadı, heç kim etiraz etmədi. Bu münasibət məni sarsıtdı və idmanı tam tərk etməmək üçün getmək qərarına gəldim. Üstəlik, Bakıda normal məşq edə bilmirdim, çünki işləyirdim.
- Niyə məhz Belarusu seçdiniz?
- Orada yaxın dostlarım yaşayırdı. Onlardan xahiş etdim ki, karyeramı davam etdirmək üçün yer tapsınlar. Dedim ki, normal məşq edib yarışmaq üçün İttifaqın istənilən nöqtəsinə getməyə hazıram. Onlar məni Minskə dəvət etdilər. Həmin vaxt dostlarımdan ikisi - sambo üzrə dünya çempionları Maqomed Ramazanov və Mixail Baranov - məşqçi fəaliyyətinə başlamışdılar. Mən də ora köçdüm. Sonra yenidən cüdoya keçdim və Sidney Olimpiadasına qədər - 36 yaşımadək çıxış etdim.
- Həmin Olimpiadada artıq ikinci görüşdə indi eyni federasiyada çalışdığınız Elçin İsmayılova uduzdunuz. Köhnə rəqabətin kölgəsi qalıbmı?
- Qətiyyən yox. Bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var, Elçin mənim üçün kiçik qardaş kimidir. Hamımız eyni mühitin insanlarıyıq, buna görə də məşqçilər korpusu ilə tam qarşılıqlı anlaşmam var.
- Cüdo adamı kimi izah edin, niyə bizdə ikiqat Olimpiya çempionu yoxdur?
- Düşünürəm ki, burada bir neçə amilin rolu var və əsas səbəblərdən biri bəxtdir. Olimpiya çempionlarımıza çox vaxt bəxt gətirmir. Fərid Mansurov böyük idmançıdır, çoxsaylı zədələrə baxmayaraq yüksək nəticələr göstərirdi. Amma Pekin Olimpiadası ərəfəsində xəstələndi və titulunu qoruya bilmədi. Bu, demək olar ki, bütün çempionlarımızın başına gəlib: zədələr, uğursuzluq, hakim səhvləri və digər amillər...
- Niyə oğullarınız böyük idmanda sizin yolunuzu davam etdirmədi?
- Qərara gəldik ki, ailədə bir idmançı kifayətdir (gülür). Böyük oğlum Anar samboda Belarus birinciliyini qazanmışdı, lakin bir neçə zədədən sonra məşqləri dayandırdı və təhsilə yönəldi - əvvəl Belarusda, sonra Böyük Britaniyada. Maraqlı bir hadisə də olub: bir dəfə məndən kimononu istədi, “köhnə günləri xatırlamaq” istədi və nəticədə tələbələr arasında İngiltərə çempionatında qalib gəldi. Amma yenə də öz yolunu seçdi - hazırda Milli Olimpiya Komitəsində çalışır.
Kiçik oğlum Arif də çox güclü sambist idi: gənclər arasında dünya çempionu, böyüklər arasında isə Avropa çempionu olmuşdu. Cüdoda da uğurlu çıxış edərək beynəlxalq turnirlərdə qalib gəlirdi. Lakin sonra qərara gəldik ki, onun təhsil alması daha vacibdir və Arif də İngiltərəyə yollandı. Hazırda idmandan uzaq bir sahədə çalışır.