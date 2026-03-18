AZ

Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirib

Xəbərlər
18 Mart 2026 16:29
52
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, imtahanda 300 cüdoçu yaş uyğunluğuna əsasən ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirib.

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub.

Kəmər imtahanları cüdoçuların texnikaları daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, eyni zamanda motivasiyasının yüksəlməsinə xidmət edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

