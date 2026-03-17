Azərbaycan cüdoçuları beynəlxalq “Masters” turnirində mübarizə aparacaqlar

20–22 mart tarixlərində Almaniyanın Bremen şəhərində cüdo üzrə beynəlxalq “Masters” turniri keçiriləcək.
İdman.Biz bildirir ki, yarışda ölkəmiz U-18 və U-21 yaş kateqoriyalarında ümumilikdə 53 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.
Heyətə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçi Elxan Rəcəbli; yeniyetmə oğlanlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Emin İskəndərov və məşqçi Nicat Şıxəlizadə rəhbərlik edəcək.
U-21 yaş kateqoriyası (gənclər)
-60 kq
Ayxan Mirzəzadə
Fərid Qarayev
Məhəmməd Rüstəmli
İsmayıl Əlipənahov
-66 kq
Nihad Məmişov
Əhməd Rüstəmov
Nicat Süleymanlı
-73 kq
Mehdi Cəfərov
Əbil Yusubov
Səlim Sultanov
Özqan Quliyev
Əli Hümbətov
Hüseyn Şahmarlı
-81 kq
Cəsur İbadlı
Mehdi Abbasov
Roman Qarayev
-90 kq
Əli Qazıməmmədov
Murad Allahverdiyev
Süleyman Şükürov
-100 kq
Davud Namazlı
Hüseyn Eyvazlı
Vidad Əliyev
+100 kq
Ramazan Əhmədov
Eldar Əliyev
Sübhan Axundov
Cavidan Məsimov
U-18 yaş kateqoriyası (yeniyetmələr)
-50 kq
Nihad Ağayev
Əli Kazımzadə
-55 kq
Devid Mahmudov
Fərid Xudiyev
İbrahim Talıbov
Rza Xəlilli
-60 kq
Mehman Əsgərov
Mikayıl Qocayev
Teymur Gülməmmədov
Əli Əlizadə
Məhəmmədəli Hüsüyev
-66 kq
Sənan Piriyev
Elgün Səfərov
Elgün Ələkbərov
-73 kq
Sadiq Məmmədov
Kənan Rəhimov
Ruslan Əsgərov
Yusuf Nəzər
-81 kq
Yaqub Məmmədov
Polad Həsənli
Hüseyn Səfərov
Amin Mehdiyev
Ayxan Həsənli
-90 kq
Saleh Rzayev
Ömər Axundov
Nurəddin Əliyev
+90 kq
Tamerlan Əliyev