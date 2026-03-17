Azərbaycan cüdoçuları beynəlxalq “Masters” turnirində mübarizə aparacaqlar

Cüdo
17 Mart 2026 20:46
20–22 mart tarixlərində Almaniyanın Bremen şəhərində cüdo üzrə beynəlxalq “Masters” turniri keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, yarışda ölkəmiz U-18 və U-21 yaş kateqoriyalarında ümumilikdə 53 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.

Heyətə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçi Elxan Rəcəbli; yeniyetmə oğlanlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Emin İskəndərov və məşqçi Nicat Şıxəlizadə rəhbərlik edəcək.

U-21 yaş kateqoriyası (gənclər)

-60 kq
Ayxan Mirzəzadə
Fərid Qarayev
Məhəmməd Rüstəmli
İsmayıl Əlipənahov

-66 kq
Nihad Məmişov
Əhməd Rüstəmov
Nicat Süleymanlı

-73 kq
Mehdi Cəfərov
Əbil Yusubov
Səlim Sultanov
Özqan Quliyev
Əli Hümbətov
Hüseyn Şahmarlı

-81 kq
Cəsur İbadlı
Mehdi Abbasov
Roman Qarayev

-90 kq
Əli Qazıməmmədov
Murad Allahverdiyev
Süleyman Şükürov

-100 kq
Davud Namazlı
Hüseyn Eyvazlı
Vidad Əliyev

+100 kq
Ramazan Əhmədov
Eldar Əliyev
Sübhan Axundov
Cavidan Məsimov

U-18 yaş kateqoriyası (yeniyetmələr)

-50 kq
Nihad Ağayev
Əli Kazımzadə

-55 kq
Devid Mahmudov
Fərid Xudiyev
İbrahim Talıbov
Rza Xəlilli

-60 kq
Mehman Əsgərov
Mikayıl Qocayev
Teymur Gülməmmədov
Əli Əlizadə
Məhəmmədəli Hüsüyev

-66 kq
Sənan Piriyev
Elgün Səfərov
Elgün Ələkbərov

-73 kq
Sadiq Məmmədov
Kənan Rəhimov
Ruslan Əsgərov
Yusuf Nəzər

-81 kq
Yaqub Məmmədov
Polad Həsənli
Hüseyn Səfərov
Amin Mehdiyev
Ayxan Həsənli

-90 kq
Saleh Rzayev
Ömər Axundov
Nurəddin Əliyev

+90 kq
Tamerlan Əliyev

İdman.Biz

