28 May 2026
Hippodromda dəhşətli an: Zərbə ilə havaya qalxdı - VİDEO

28 May 2026 08:45
Böyük Britaniyanın Şimali Yorkşir qraflığında yerləşən Redkar hipodromunda at yarışı zamanı qorxulu hadisə baş verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, məşqçi Riçard Fehinin komandasının əməkdaşı Xloya Brayodi “Kameko Fever” adlı atın yüyən və üzəngi hissəsini yoxlamaq üçün ona yaxınlaşıb. Bu zaman at arxa ayaqları ilə güclü zərbə endirib və qadın havaya qalxaraq yerə yıxılıb.

Hadisə yarışın canlı televiziya yayımı zamanı kameralara düşüb. Tibbi heyət dərhal müdaxilə edib, Brayodi daha sonra xəstəxanaya aparılıb. Müayinədən sonra onun ciddi xəsarət almadığı, yalnız əzilmələrinin olduğu bildirilib.

“Kameko Fever” isə hadisədən sonra yarışa qatılıb və 13 iştirakçı arasında 11-ci yeri tutub.

İdman.Biz
Yaponiyada süvari yarışı zamanı qəza: Altı nəfər xəsarət aldı - VİDEO
Yaponiyada süvari yarışı zamanı qəza: Altı nəfər xəsarət aldı - VİDEO

Zirehli geyimli süvarilərin yarışında nəzarətdən çıxan at tamaşaçılara tərəf qaçıb
Qarabağ atları Aaxen səhnəsində böyük alqış aldı - FOTO
Qarabağ atları Aaxen səhnəsində böyük alqış aldı - FOTO

Milli musiqimiz və Dilbaz atları "CHIO Aachen" səhnəsində

Cıdır yarışlarında qaliblər məlum oldu - FOTO
Cıdır yarışlarında qaliblər məlum oldu - FOTO

Binə Atçılıq Mərkəzində Qarabağ və Dilbaz atları mübarizə aparıb
Qarabağ atları Vindzorda yenidən alqışlandı - FOTO
Qarabağ atları Vindzorda yenidən alqışlandı - FOTO

Azərbaycan nümayəndə heyəti “Vindzor Kral Atçılıq Şousu - 2026”da zəngin mədəni irsimizi təqdim edib
Çövkən üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionatına Bakıda hazırlaşacaq
Çövkən üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionatına Bakıda hazırlaşacaq

Baş məşqçi Əli Tatlıyev 20 nəfərlik heyətlə işə başlayır
Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib
Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib

Turnir Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb