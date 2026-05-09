9 May 2026
Ukrayna hokkey millisi tarixi uğura imza atdı

9 May 2026 13:18
Ukrayna hokkey millisi 2007-ci ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatının elit divizionuna vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komanda Polşanın Sosnovets şəhərində keçirilən birinci divizionun A qrupunda ikinci yeri tutaraq yüksək liqaya yüksəlib. Ukrayna yığması turniri 10 xalla başa vurub.

Son turda Polşa millisinin Litvaya əlavə vaxtda 1:2 hesabı ilə uduzması ukraynalıların elit diviziona yüksəlməsini rəsmiləşdirib. Polşa turniri 8 xalla tamamlayıb.

Yarışın qalibi olan Qazaxıstan millisi də 13 xalla elit diviziona vəsiqə əldə edib.

Qeyd edək ki, Ukrayna millisi sonuncu dəfə 2007-ci ildə dünya çempionatının ən güclü divizionunda çıxış etmişdi.

2027-ci il dünya çempionatının elit divizion oyunları Almaniyanın Düsseldorf və Mannheim şəhərlərində keçiriləcək. 2026-cı il mundialına isə İsveçrənin Sürix və Fribur şəhərləri ev sahibliyi edəcək.

