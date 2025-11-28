28 Noyabr 2025
Həndbol üzrə Azərbaycan millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırdı

Həndbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 17:37
66
Qadın həndbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Aleksandr Revva ilə yollar ayrılıb.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, buna komandanın uğursuz nəticələri səbəb olub.

Yığma son olaraq, Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında mükafatçılar sırasına düşə bilməyib.

Qeyd edək ki, Aleksandr Revva 2023-cü ilin oktyabr ayından Azərbaycan yığmasına rəhbərlik edirdi. Rusiyalı mütəxəssis, həmçinin qadın həndbolçulardan ibarət “Azəryol” komandasından da istefaya göndərilib.

İdman.Biz

