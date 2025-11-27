27 Noyabr 2025
Həndbol üzrə dünya çempionatı start götürüb

27 Noyabr 2025 03:05
Niderland və Almaniyanın beş şəhərində qadınlar arasında həndbol üzrə dünya çempionatı başlayıb.

İdman.Biz ilk oyun gününün nəticələrinə nəzər salmağı təklif edir.

Həndbol. Qadınlar arasında dünya çempionatı. Qrup mərhələsi, 1-ci tur. İlk oyun gününün nəticələri:

C qrupu:
Almaniya - İslandiya – 32:25 (18:24, 14:11).
Serbiya - Uruqvay – 31:19 (15:10, 16:9).

D qrupu:
İspaniya - Paraqvay – 26:17 (15:9, 11:8).
Monteneqro - Farer adaları – 32:27 (15:13, 17:14)

Dünya çempionatı 26 noyabr - 14 dekabr tarixləri arasında keçiriləcək. Fransa milli komandası sonuncu dünya çempionatının qalibidir.

