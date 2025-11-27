Həndbol üzrə dünya çempionatı start götürüb

Niderland və Almaniyanın beş şəhərində qadınlar arasında həndbol üzrə dünya çempionatı başlayıb.
İdman.Biz ilk oyun gününün nəticələrinə nəzər salmağı təklif edir.
Həndbol. Qadınlar arasında dünya çempionatı. Qrup mərhələsi, 1-ci tur. İlk oyun gününün nəticələri:
C qrupu:
Almaniya - İslandiya – 32:25 (18:24, 14:11).
Serbiya - Uruqvay – 31:19 (15:10, 16:9).
D qrupu:
İspaniya - Paraqvay – 26:17 (15:9, 11:8).
Monteneqro - Farer adaları – 32:27 (15:13, 17:14)
Dünya çempionatı 26 noyabr - 14 dekabr tarixləri arasında keçiriləcək. Fransa milli komandası sonuncu dünya çempionatının qalibidir.