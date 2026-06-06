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Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə beynəlxalq turnirdə ikinci gün başa çatıb - FOTO/VİDEO

Gimnastika
Xəbərlər
6 İyun 2026 23:46
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Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə beynəlxalq turnirdə ikinci gün başa çatıb

Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə beynəlxalq turnirin ikinci yarış günündə iştirakçılar növbəti təsnifat çıxışlarını təqdim ediblər.

İdman.Biz bildirir ki, günün proqramına əsasən, akrobatika gimnastikası üzrə idmançılar balans və temp hərəkətlərində çıxışlarını tamamlayıblar. Aerobika gimnastikasında isə qarışıq cütlük, üçlük və qrup proqramları üzrə yarışlar keçirilib.

İkinci günün nəticələrinə əsasən, akrobatika gimnastikası üzrə təmsilçilərimiz final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar.

Qadın cütlüyü:
• Hökümə Əliyeva və Fidan Rəşidova – 44.984 xal (yeniyetmələr)
• Rahilə Şirəliyeva və Lalə Qarazadə – 47.231 xal (uşaqlar)
• Məryəm Baxışzadə və Sevinc İmanzadə – 43.698 xal (uşaqlar)
• İlahə Əhmədova və Fidan Qurbanova – 38.398 xal (uşaqlar)

Qadın qrupu:
• Dinara İbadova, Qəşəng Ağamoğlanlı və Ceyla Əlizadə – 52.660 xal (gənclər)
• Safiya Babayeva, Diana Məmmədova və Zeynəb Yusufova – 51.972 xal (gənclər)
• Aylin Məmmədova, Ayan Hacılı və Firuzə Qasımzadə – 49.555 xal (yeniyetmələr)

Kişi qrupu:
• Yusif Hüseynzadə, Sərxan Ağayev, Rəsul Əmiraslanov və Timur Xamidulin – 53.773 xal (yeniyetmələr)

Aerobika gimnastikası üzrə isə ikinci günün təsnifat mərhələsinin yekunlarına əsasən aşağıdakı idmançılarımız finala yüksəliblər:

Qrup:
• Ayan Ağayeva, Fidan İbrahimova, Leyla Əhmədova, Aydan Məlikova və Təhminə İbrahimova – 16.416 xal (gənclər)
• Ayan İskəndərli, Məryəm Əliyeva, Ayla İsmayılzadə, Bəsti Talıblı və Aylin Nuri – 15.483 xal (yeniyetmələr)
• Nuray Əliyeva, Aytən Nəsirzadə, Gülnur Ağalarova, Aliyə Cəfərli və Xədicə Ələsgərova – 13.949 xal (yeniyetmələr)

Qarışıq cütlük:
• Səma Hacızadə və Arif Məmmədzadə – 14.633 xal (yeniyetmələr)
• Mədinə İbrahimli və Toğrul Gülmalıyev – 13.283 xal (yeniyetmələr)

Üçlük:
• Fidan İbrahimova, Leyla Əhmədova və Aydan Məlikova – 15.466 xal (gənclər)
• Ayan İskəndərli, Məryəm Əliyeva və Ayla İsmayılzadə – 15.416 xal (yeniyetmələr)
• Səma Hacızadə, Rəna Məmmədova və Ülkər Mustafayeva – 15.399 xal (yeniyetmələr)
• Bəsti Talıblı, Nuray Hüseynli və Nuray Əliyeva – 14.816 xal (yeniyetmələr)

Sabah isə gimnastlar final günündə medal uğrunda mübarizə aparacaqlar.

İslam Atakişiyev
İdman.Biz
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