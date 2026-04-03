6 Aprel 2026
AZ

Gimnastika
Xəbərlər
3 Aprel 2026 16:08
386
“Xarici idmançılar deyir ki, belə şərait heç yerdə yoxdur” - Sara Şükürovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“2026-cı ilin “AGF Trophy” beynəlxalq turnirindən idmançılarımızdan yaxşı nəticələr gözləyirik”.

Bu sözləri Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının nümayəndəsi Sara Şükürova İdman.Biz-ə açıqlamasında söyləyib.

Bu yarışda Azərbaycanı Azadə Atakişiyeva, Fidan Qurbanlı, Gövhər İbrahimova, Kamilla Seyidzadə, Ayla İsgəndərli, Nuray Muradlı və Gülnur Məmmədli təmsil edir.

Şükürova qeyd edib ki, bu gimnastlar mövsümün əvvəlindən keçirilən yarışlarda göstərdikləri nəticələrə əsasən seçiliblər. Onlardan bəziləri yeni musiqi kompozisiyaları və proqramlarla çıxış edəcək. Ümumilikdə turnirdə 15 ölkədən idmançılar iştirak edir.

Sara Şükürova əlavə edib ki, bu il ölkə çoxsaylı beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edir:

“Bakı idman mərkəzinə çevrilib və gimnastika bunun mühüm hissəsidir. Aprel ayını biz bədii gimnastika ayı adlandırırıq, çünki bu turnirdən sonra Dünya Kuboku mərhələsi (17–19 aprel) və Avropa Kuboku (30 aprel – 3 may) keçiriləcək.

Bundan əlavə, bu il digər gimnastika yarışları da planlaşdırılıb. 2026-cı ilə batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku, eləcə də idman gimnastikası üzrə Dünya Kuboku ilə başlamışıq. Həmçinin idman gimnastikası üzrə beynəlxalq turnirin keçirilməsi gözlənilir. İyun ayında akrobatika və aerobika üzrə Dünya Kubokları təşkil olunacaq, eyni zamanda “Gimnastika hamı üçün” Challenge turniri dördüncü dəfə baş tutacaq”.

Federasiya nümayəndəsi vurğulayıb ki, bu qədər yarışın keçirilməsi ölkədə gimnastikanın inkişafına müsbət təsir göstərir.

O, həmçinin infrastrukturun yüksək səviyyəsini qeyd edib:

“Uzun illərdir xarici idmançılardan Milli Gimnastika Arenası barədə yüksək qiymətləndirmələr eşidirik. Onlar bildirirlər ki, belə şərait heç bir ölkədə yoxdur. Burada yalnız gimnastika deyil, digər idman növləri üçün də əla imkanlar yaradılıb. İdmançılarımızın keyfiyyətli məşq etməsi üçün bütün şərait mövcuddur: zallar, fizioterapiya otaqları və daha çoxu”.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

