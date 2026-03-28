28 Mart 2026
“Bu günə uzun müddətdir hazırlaşırıq” - İdman.Biz ölkənin ən yaxşı gimnastları ilə həmsöhbət olub - FOTO

28 Mart 2026 20:31
“Bu günə uzun müddətdir hazırlaşırıq” - İdman.Biz ölkənin ən yaxşı gimnastları ilə həmsöhbət olub

“Biz bu günə hazırlaşmaq üçün uzun müddət səylə çalışdıq”.

Bu sözləri Bədii Gimnastika üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərindən biri olan Mişel Aniskina İdman.Bizlə söhbətində bildirib.

“Bu qədər çox yarışçı arasında birinci yeri tutduğum üçün xoşbəxtəm. Sadəcə bir az əsəbi idim. Topla çıxışımdan ən çox zövq aldım. Çox yaxşı çıxış etdim”, - deyə o bildirib.

Aniskina yüksək yerləri qazanmağa davam etmək üçün daha çox çalışmaq istəyir.

2013-cü il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında qalib gələn on iki yaşlı Əminə Novruzova da çıxışla bağlı hisslərini bölüşüb:

“İlk yarışdan (gürzlərdən) sonra məyus oldum. Daha yaxşı nəticələrə ümid edirdim. Lentlə bir səhv etdim, amma sonra özümü ələ aldım və hər şeyi düzgün etdim”.

Əminə altı ildir ki, gimnastika ilə məşğul olur. Avropa və Dünya Çempionatlarında yarışmağı xəyal edir və onun kumirləri Daria Vorfolomeev (Almaniya), Meital Sumkin (İsrail) və Vladislava Şaronovadır (Rusiya).

Milli çempionatın digər qalibi, 14 yaşlı Azadə Atakişiyeva çıxışlarını qiymətləndirərkən özünə tənqidi yanaşır. Lakin məşqçisi onun bu gün heç bir səhv etmədiyinə inanır.

“Bəzi səhvlər olsa da, bu gün çıxış etməkdən həqiqətən zövq aldım. Həmişə inkişaf üçün yer var”, - Azadə deyib.

Gimnast qeyd etdi ki, məşqçisi, anası və digər idmançılardan dəstək alır: “Bəziləri tribunada, bəziləri isə məşq otağında oturmuşdu. Mən çıxış edərkən tribunalara baxmıram; özümə diqqət yetirirəm, amma yenə də dəstəyi hiss edirəm”.

Atakişiyeva on ildir ki, idmanla məşğuldur: “Dörd yaşımda yetkin idmançıların çıxışlarının videolarına baxdım və onları təqlid etdim. Valideynlərim bunu görüb məni gimnastikaya yazdırdılar. İndi məqsədim beynəlxalq yarışlarda iştirak etməkdir. Ölkəmi xaricdə şərəflə təmsil etmək istəyirəm”.

