Bakıda keçiriləcək Dünya Kubokuna hansı məşhur gimnastlar gələcək? – İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku sürətlə Bakıya yaxınlaşır. Artıq Sofiyada keçirilən ilk mərhələ başa çatıb, gələn həftə gimnastlar Daşkənddə çıxış edəcəklər, daha sonra isə yarış Azərbaycan paytaxtına gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, 17 apreldən etibarən bütün diqqət Milli Gimnastika Arenasına yönələcək və burada 39 ölkədən olan gimnastlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Paytaxtın qonaqları arasında həm dünya səviyyəli ulduzlar, həm də öz qitələrində parlayan və artıq beynəlxalq tanınma qazanmış idmançılar olacaq. Bakı Dünya Kubokunun maraqlı adları ilə tanış olaq.
Sofiya Raffaelli
İtaliyalı gimnastın ulduzlu anı 2022-ci ildə, Sofiyada keçirilən dünya çempionatında beş qızıl medal qazanarkən yaşanıb. O, çoxnövçülükdə qalib gəlib, top, halqa və lentlə hərəkətlərdə birinci olub, həmçinin komanda yarışında da ilk yeri tutub. Daha sonra Valensiyada keçirilən mundialda üç gümüş və bir bürünc medal əldə edib, Bakıda keçirilən Avropa çempionatında isə top və gürzlərlə qızıl, çoxnövçülükdə isə gümüş medal qazanıb.
Paris Olimpiadasında da Sofiya fəxri kürsüyə yüksələrək bürünc medal qazanıb. Yeni tsikldə isə lentlə hərəkətlərdə dünya çempionu olub, həmçinin top və çoxnövçülükdə bürünc medal əldə edib.
İtaliyalı gimnast Bakıda dəfələrlə yüksək səviyyəli çıxış nümayiş etdirib və 2025-ci il Dünya Kubokunda çoxnövçülükdə qalib gəlib.
Darya Varfolomeev
Almaniyanı təmsil edən gimnast olimpiya çempionu, onqat dünya çempionu və üçqat Avropa çempionudur. O, dəfələrlə ölkəsinin ən yaxşı idmançısı seçilib. İlk dünya qızıl medalını dörd il əvvəl Sofiyada gürzlərlə hərəkətlərdə qazanıb. Növbəti ildə Valensiyada keçirilən lisenziya xarakterli dünya çempionatında isə çoxnövçülük və ayrı-ayrı hərəkətlərin bütün final növlərində olmaqla beş qızıl medal əldə edib, həmçinin komanda yarışında gümüş medal qazanıb.
Varfolomeev Bakıdakı yarışlarda da fərqlənib – 2023-cü il Avropa çempionatında lentlə hərəkətdə qələbə qazanıb, ötən il isə eyni nəticəni Tallində təkrarlayıb. Azərbaycan paytaxtında o, adətən inamlı çıxış edir və ötən il Dünya Kubokundan iki qızıl medal ilə ayrılıb.
Stiliana Nikolova
Bolqar gimnast Boriana Kaleinin karyerasını başa vurmasından sonra yığmanın əsas liderinə çevrilib. O, dörd il əvvəl Sofiyada keçirilən dünya çempionatında debüt edib, çoxnövçülükdə bürünc, həmçinin halqa, gürzlər və lentlə hərəkətlərdə gümüş medal qazanıb. Növbəti ildə isə Qvadalaxarada keçirilən mundialda komanda yarışında qələbə qazanıb.
Nikolova Avropa çempionatlarında yeddi dəfə qalib olub, ötən il Estoniyada keçirilən yarışda da uğur qazanaraq qızıl het-trik edib. Bakı bolqar gimnast üçün uğurlu şəhər sayılır, çünki o, müxtəlif illərdə burada Avropa Kubokunu qazanıb, həmçinin 2023-cü il Avropa çempionatında komanda çoxnövçülüyündə qalib olub.
Taisiya Onofriyçuk
Ukraynalı gimnastın adı tez-tez hallanır. O, üç il əvvəl beynəlxalq arenada ilk dəfə çıxış edərək yeniyetmələr arasında dünya çempionatında gürzlərlə hərəkətdə gümüş medal qazanıb. Növbəti mövsümdə artıq böyüklər arasında çıxış edib və Avropa çempionatında bürünc medal əldə edib.
Onofriyçuk Azərbaycan gimnastika həvəskarlarına da tanışdır – ötən il Milli Gimnastika Arenasında keçirilən Dünya Kubokunda üç dəfə fəxri kürsüyə yüksələrək ən çox medal qazanan gimnast olub. O, halqa ilə qələbə qazanıb, çoxnövçülükdə, top və lentlə hərəkətlərdə gümüş, gürzlərdə isə bürünc medal əldə edib. Paris Olimpiadasında Taisiya 9-cu yeri tutub, ötən mövsümə isə Tye(Fransa) və Marbellada(İspaniya) keçirilən Qran-Pri turnirlərində qələbələrlə başlayıb, həmçinin Sofiyada Dünya Kubokunda üç qızıl medal qazanıb.
Marina Malpika
Meksikalı gimnast Cənubi Amerika qitəsinin aparıcı idmançılarından biridir və zəngin nailiyyətlər siyahısına malikdir. O, 2017-ci ildən bəri Panamerika çempionatında səkkiz medal qazanıb. Həmin il Daytona-Biçdə keçirilən yarışda çoxnövçülükdə bürünc, komanda yarışında isə gümüş medal əldə edib.
Üç il əvvəl Rio-de-Janeyroda keçirilən yarışda halqa ilə finalda qalib gəlib, daha sonra Qvadalaxarada top ilə qızıl medal qazanıb. Marina həmçinin Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsi Oyunlarında da dəfələrlə uğur qazanıb. Ötənlərdə San-Salvador şəhərində keçirilən yarışda isə beş qızıl medal əldə edib.