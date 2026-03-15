Alkmaarda Azərbaycan gecəsi: Gimnastlarımızdan bir gündə iki medal - FOTO

Alkmaarda Azərbaycan gecəsi: Gimnastlarımızdan bir gündə iki medal - FOTO

Niderlandın Alkmaar şəhərində keçirilən batut gimnastikası üzrə Dünya Kuboku Azərbaycan milli komandası üçün tarixi uğurla yadda qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, kişi sinxron cütlüklərinin mübarizəsində gimnastlarımız fəxri kürsünün ilk iki pilləsini zəbt ediblər.

Ömər Qasımlı və Muhamməd Həsənli cütlüyü göstərdikləri performansla hakim münsiflər heyətindən 44.750 xal alaraq turnirin qızıl medalına layiq görülüblər.

Gərgin keçən mübarizədə digər təmsilçilərimiz Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov cütlüyü də yüksək ustalıq nümayiş etdiriblər. Onlar 51.530 xal toplasalar da, texniki icra və digər meyarlara əsasən yarışın gümüş medalı ilə kifayətləniblər.

