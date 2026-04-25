Kişi və qadın idman gimnastları ölkə birinciliyinə yekun vurulacaq

Bu gün kişi idman gimnastikası üzrə 31-ci, qadın idman gimnastikası üzrə isə 10-cu ölkə birinciliyinə yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək.
Birincilikdə ölkənin üç gimnastika klubundan - “Ocaq Sport” klubu, “Ocaq Sport” klubunun Sumqayıt bölməsi və Bakı Gimnastika Məktəbinin idman gimnastları iştirak edir.
Burada kiçiklər, balacalar, uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər yaş kateqoriyalarında ümumilikdə 50-yə yaxın gimnast mübarizə aparacaqlar.