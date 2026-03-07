7 Mart 2026
AZ

Nikita Simonov: “Çıxışımda kiçik qüsur gördüm” - VİDEO

Gimnastika
Xəbərlər
7 Mart 2026 16:41
79
Nikita Simonov: “Çıxışımda kiçik qüsur gördüm” - VİDEO

“Ötən gün təsnifat mərhələsində yaxşı çıxış etdim. Bugünkü finalda isə ilk dəfə olaraq podiuma yeni kombinasiya ilə çıxdım. Bu elementlər daha çətin idi. Onu əvvəlcədən beynimdə təsəvvür edirdim və finaldakı çıxışımda da kifayət qədər yaxşı yerinə yetirdim”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın idman gimnastı Nikita Simonov Bakıda keçirilən Dünya Kuboku ilə bağlı danışarkən deyib.

Halqalarla hərəkətlər üzrə yarışda dördüncü yeri tutan gimnast final çıxışı zamanı kiçik bir səhvə yol verdiyini bildirib:

“Çıxışıma yenidən baxanda və məşqçilərlə müzakirə edəndə müəyyən etdik ki, kiçik qüsur var. Bu, idman gimnastikasında “təyyarə mövqeyinə qalxma” adlanan elementdə baş verdi. Həmin epizodda cüzi səhv etdiyimi gördük. Ümumilikdə hakimlərin verdiyi qiymətlə razıyam. Təəssüf ki, nəticə medal qazanmaq üçün kifayət etmədi. Əgər həmin səhv olmasaydı, bəlkə də ilk üçlükdə yer ala bilərdim. Bununla belə, proqramımı daha da çətinləşdirməyi planlaşdırıram. Əsas hədəfim qarşıdakı dünya çempionatında və daha sonra 2028 Summer Olympics üçün keçiriləcək təsnifat yarışlarında uğurlu nəticə göstərməkdir”.

Gimnast Bakıda təşkil olunan Dünya Kubokunda rəqabətin kifayət qədər yüksək olduğunu da vurğulayıb:

“Bu yarış dünya çempionatı olmadığı üçün bütün aparıcı idmançılar burada deyil. Buna baxmayaraq, Bakıda çox güclü rəqabət var. Yaponiyanın gənc nəslini təmsil edən iki gimnast finala yüksəlmişdi. Eyni zamanda Olimpiya çempionu da yarışda iştirak edirdi. Bundan əlavə, neytral statusla çıxış edən gənc idmançı da öz kombinasiyasını çox yaxşı nümayiş etdirdi. Ümumilikdə final mənim üçün çox maraqlı və rəqabətli keçdi”.

Qeyd edək ki, 30-dan çox ölkədən idmançıların mübarizə apardığı yarış martın 8-də başa çatacaq. Azərbaycanın daha bir təmsilçisi Aydın Əlizadə dayaqlı tullanma proqramında finalda qüvvəsini sınayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İki azərbaycanlı gimnast Dünya Kubokunda çıxışını yekunlaşdırıb - FOTO/VİDEO
14:35
Gimnastika

İki azərbaycanlı gimnast Dünya Kubokunda çıxışını yekunlaşdırıb - FOTO/VİDEO

Yarış martın 8-də başa çatacaq
Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala vəsiqə qazanıb - FOTO
6 Mart 17:10
Gimnastika

Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala vəsiqə qazanıb - FOTO

O, dayaqlı tullanmada 13,733 xalla yeddinci yeri tutub
Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunun final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar
5 Mart 19:39
Gimnastika

Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunun final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

30-dan çox ölkədən idmançıların mübarizə apardığı yarış martın 8-də başa çatacaq
Tofiq Əliyev Avropada ilin gimnastı seçilə bilər - VİDEO
28 Fevral 14:37
Gimnastika

Tofiq Əliyev Avropada ilin gimnastı seçilə bilər - VİDEO

İkiqat dünya çempionu səsvermədə 59 faizlə liderdir
ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib
23 Fevral 15:25
Gimnastika

ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib

Səfirlik altı Azərbaycanlı və üç amerikalı medalçını təbrik edib
“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
23 Fevral 13:11
Gimnastika

“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Ölkəmizdə baş tutan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku sona çatıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq