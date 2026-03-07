Nikita Simonov: “Çıxışımda kiçik qüsur gördüm” - VİDEO

“Ötən gün təsnifat mərhələsində yaxşı çıxış etdim. Bugünkü finalda isə ilk dəfə olaraq podiuma yeni kombinasiya ilə çıxdım. Bu elementlər daha çətin idi. Onu əvvəlcədən beynimdə təsəvvür edirdim və finaldakı çıxışımda da kifayət qədər yaxşı yerinə yetirdim”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın idman gimnastı Nikita Simonov Bakıda keçirilən Dünya Kuboku ilə bağlı danışarkən deyib.
Halqalarla hərəkətlər üzrə yarışda dördüncü yeri tutan gimnast final çıxışı zamanı kiçik bir səhvə yol verdiyini bildirib:
“Çıxışıma yenidən baxanda və məşqçilərlə müzakirə edəndə müəyyən etdik ki, kiçik qüsur var. Bu, idman gimnastikasında “təyyarə mövqeyinə qalxma” adlanan elementdə baş verdi. Həmin epizodda cüzi səhv etdiyimi gördük. Ümumilikdə hakimlərin verdiyi qiymətlə razıyam. Təəssüf ki, nəticə medal qazanmaq üçün kifayət etmədi. Əgər həmin səhv olmasaydı, bəlkə də ilk üçlükdə yer ala bilərdim. Bununla belə, proqramımı daha da çətinləşdirməyi planlaşdırıram. Əsas hədəfim qarşıdakı dünya çempionatında və daha sonra 2028 Summer Olympics üçün keçiriləcək təsnifat yarışlarında uğurlu nəticə göstərməkdir”.
Gimnast Bakıda təşkil olunan Dünya Kubokunda rəqabətin kifayət qədər yüksək olduğunu da vurğulayıb:
“Bu yarış dünya çempionatı olmadığı üçün bütün aparıcı idmançılar burada deyil. Buna baxmayaraq, Bakıda çox güclü rəqabət var. Yaponiyanın gənc nəslini təmsil edən iki gimnast finala yüksəlmişdi. Eyni zamanda Olimpiya çempionu da yarışda iştirak edirdi. Bundan əlavə, neytral statusla çıxış edən gənc idmançı da öz kombinasiyasını çox yaxşı nümayiş etdirdi. Ümumilikdə final mənim üçün çox maraqlı və rəqabətli keçdi”.
Qeyd edək ki, 30-dan çox ölkədən idmançıların mübarizə apardığı yarış martın 8-də başa çatacaq. Azərbaycanın daha bir təmsilçisi Aydın Əlizadə dayaqlı tullanma proqramında finalda qüvvəsini sınayacaq.