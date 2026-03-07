İki azərbaycanlı gimnast Dünya Kubokunda çıxışını yekunlaşdırıb - FOTO/VİDEO

Azərbaycanın iki idman gimnastı Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda çıxışını başa vurub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Nikita Simonov və Dəniz Əliyeva final mərhələsində mübarizə aparıblar.
N.Simonov halqalarla hərəkətlərin icrasında dördüncü, D.Əliyeva isə dayaqlı tullanma proqramında altıncı yeri tutub.
30-dan çox ölkədən idmançıların mübarizə apardığı yarış martın 8-də başa çatacaq. Azərbaycanın daha bir təmsilçisi Aydın Əlizadə dayaqlı tullanma proqramında həlledici raundda qüvvəsini sınayacaq.
