7 Mart 2026
AZ

İki azərbaycanlı gimnast Dünya Kubokunda çıxışını yekunlaşdırıb - FOTO/VİDEO

Gimnastika
Xəbərlər
7 Mart 2026 14:35
92
İki azərbaycanlı gimnast Dünya Kubokunda çıxışını yekunlaşdırıb - FOTO/VİDEO

Azərbaycanın iki idman gimnastı Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda çıxışını başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Nikita Simonov və Dəniz Əliyeva final mərhələsində mübarizə aparıblar.

N.Simonov halqalarla hərəkətlərin icrasında dördüncü, D.Əliyeva isə dayaqlı tullanma proqramında altıncı yeri tutub.

30-dan çox ölkədən idmançıların mübarizə apardığı yarış martın 8-də başa çatacaq. Azərbaycanın daha bir təmsilçisi Aydın Əlizadə dayaqlı tullanma proqramında həlledici raundda qüvvəsini sınayacaq.

@idman.biz Azərbaycan gimnastı Nikita Simonovdan möhtəşəm nəticə! 🇦🇿 Halqalarla hərəkətlərdə çıxış edən təmsilçimiz yüksək ustalıq nümayiş etdirərək 4-cü pilləni tutub. #NikitaSimonov #Azərbaycan ♬ оригинальный звук - Idman və Biz

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala vəsiqə qazanıb - FOTO
6 Mart 17:10
Gimnastika

Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala vəsiqə qazanıb - FOTO

O, dayaqlı tullanmada 13,733 xalla yeddinci yeri tutub
Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunun final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar
5 Mart 19:39
Gimnastika

Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunun final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

30-dan çox ölkədən idmançıların mübarizə apardığı yarış martın 8-də başa çatacaq
Tofiq Əliyev Avropada ilin gimnastı seçilə bilər - VİDEO
28 Fevral 14:37
Gimnastika

Tofiq Əliyev Avropada ilin gimnastı seçilə bilər - VİDEO

İkiqat dünya çempionu səsvermədə 59 faizlə liderdir
ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib
23 Fevral 15:25
Gimnastika

ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib

Səfirlik altı Azərbaycanlı və üç amerikalı medalçını təbrik edib
“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
23 Fevral 13:11
Gimnastika

“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Ölkəmizdə baş tutan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku sona çatıb
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir