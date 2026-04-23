"Araz-Naxçıvan" "Şuşa"ya rəhm etməyib

23 Aprel 2026 22:22
Futzal üzrə Yüksək Liqada 17-ci turun oyunları baş tutub. Turun açılış matçında son çempion “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlinin ortalarında qərarlaşan “Şuşa” kollektivi ilə qarşılaşıb.

Heyətində ciddi itkiləri olan - Rüstəm Bağırov və Vladislav Vorobyevin xidmətindən məhrum qalan “Şuşa” rəqibin hücumlarının qarşısını almaqda çətinlik çəkib. İlk hissədə yeddi cavabsız qol vuran “qırmızı-ağlar” ikinci yarıda daha məhsuldar olaraq 18:1 hesablı darmadağınla qələbə qazanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ikinci görüşündə lider “Neftçi” İK də meydana itkilərlə çıxıb. Nihad İsmayılov və Emil Həsənzadə cəzalı olduqları üçün oyunu tribunadan izləməli olublar. Qarşılaşmada hesabı lider açsa da, cəmi dörd dəqiqə sonra rəqib tarazlığı bərpa edib. Lakin qısa zamanda ardıcıl üç qol vuran “ağ-qaralar” fasiləyə üstün yollanıblar. İkinci hissədə də qolları sıralayan “Neftçi” İK turu böyükhesablı qələbə ilə başa vurub.

Günün digər nəticəsinə görə isə “Baku Fire” kollektivi meydana çıxmadan üç xal əldə edib. Belə ki, “Lənkəran” komandası çempionatdakı çıxışını dayandırdığı üçün rəqibinə avtomatik texniki qələbə verilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Zaur Axundov: “Kluba himayədarlığım sual altındadır, tək qalmışam” - MÜSAHİBƏ
21 Aprel 14:57
Futzal

Zaur Axundov: “Kluba himayədarlığım sual altındadır, tək qalmışam” - MÜSAHİBƏ

Klub rəhbəri nəticələrin uğursuzluğunu transferlərin səmərəsizliyi ilə izah etdi
Futzal üzrə Yüksək Liqada 17-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb
21 Aprel 10:25
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada 17-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar aprelin 23-də Olimpik Starda keçiriləcək
Azərbaycan kubokunda finalçılar məlum oldu: “Neftçi” İK və “Araz-Naxçıvan”
18 Aprel 21:25
Futzal

Azərbaycan kubokunda finalçılar məlum oldu: “Neftçi” İK və “Araz-Naxçıvan”

Futzal üzrə həlledici qarşılaşma mayın 21-də baş tutacaq
Yevgeni Kukseviç: “Meydanda gördüyümüz yaxşı işlər qələbəyə bərabərdir”
15 Aprel 21:19
Futzal

Yevgeni Kukseviç: “Meydanda gördüyümüz yaxşı işlər qələbəyə bərabərdir”

Matç 4:2 hesabı ilə Qazaxıstan yığmasının xeyrinə qurtarıb
Azərbaycanın futzal millisi Qazaxıstanla ikinci yoldaşlıq oyununda da uduzub
15 Aprel 20:03
Futzal

Azərbaycanın futzal millisi Qazaxıstanla ikinci yoldaşlıq oyununda da uduzub - YENİLƏNİB

Oyun Aktaudakı “BS Arena”da baş tutub
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək oyunlara təyinatlar açıqlanıb
15 Aprel 15:51
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək oyunlara təyinatlar açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar aprelin 18-də Olimpik Starda keçiriləcək

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə