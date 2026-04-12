Azərbaycanın futzal millisinin Qazaxıstana gedəcək heyəti açıqlanıb

12 Aprel 2026 16:19
Aprelin 13-ü və 15-də Aktau şəhərində Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycanın futzal millisi bu gün gecə saatlarında səfərə çıxacaq.

İdman.Biz Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, baş məşqçi Yevgeni Kukseviç matçlara 2-si qapıçı olmaqla ümumilikdə 16 oyunçu aparacaq.

Tbilisi səfərindən sonra əvvəlcədən razılaşdırıldığı kimi, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar qapıçı Rövşən Hüseynli Cavad Məmmədovla əvəzlənib.

Qapıçılar: Emin Kürdov ("Araz-Naxçıvan"), Cavad Məmmədov ("Baku Fire")

Oyunçular: Nihad İsmayılov, Emil Həsənzadə, Tofiq Əliyev (hamısı "Neftçi" İK), Tofiq Mikayılov, Oqtay Rüstəmli, Eldar Zeynalov, Novruz Kazıxanov, Murad Quluzadə, Kənan Manafov, Fərid Abbasov (hamısı "Baku Fire"), Pünhan Qasımzadə (U-19), Ədalət Ələkbərov, Ülvi Əliyev (hər ikisi "Araz-Naxçıvan"), Qüdrət Qasımzadə ("Şuşa")

Qeyd edək ki, Qazaxıstan millisi ilə görüş aprelin 13-də və 15-də Aktau şəhərindəki "BS Arena"da keçiriləcək.

Yevgeni Kukseviç: “Əsas fərdi səhvlər üzərində işləməliyik”
11 Aprel 17:55
Futzal

Yevgeni Kukseviç: “Əsas fərdi səhvlər üzərində işləməliyik”

O, yoxlama oyununda 2:5 hesablı məğlubiyyəti dəyərləndirdi
Azərbaycanın futzal millisi yoldaşlıq görüşündə Gürcüstana məğlub olub - YENİLƏNİB
11 Aprel 16:05
Futzal

Azərbaycanın futzal millisi yoldaşlıq görüşündə Gürcüstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Oyun Tbilisi şəhərində yerləşən İdman Sarayında baş tutub
Azərbaycan millisinin futzalçısı: “Qol epizodlarını qaçırdıq, rəqib isə bağışlamadı”
10 Aprel 10:58
Futzal

Azərbaycan millisinin futzalçısı: “Qol epizodlarını qaçırdıq, rəqib isə bağışlamadı”

Nihad İsmayılov baş məşqçinin komandaya cəlb olunan gənclərə də şans verdiyini söyləyib
Yevgeni Kukseviç: “Gürcüstanla yoldaşlıq oyununun xeyrini gələcəkdə görəcəyik”
9 Aprel 20:59
Futzal

Yevgeni Kukseviç: “Gürcüstanla yoldaşlıq oyununun xeyrini gələcəkdə görəcəyik”

Gürcüstan - Azərbaycan oyunu rəqib komandanın 4:2 hesablı qələbəsi ilə bitib
Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzub
9 Aprel 20:44
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzub - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi aprelin 11-də Gürcüstanla ikinci dəfə görüşəcək
“Şuşa” futzal komandasından rəhbərliyə xəbərdarlıq
9 Aprel 12:21
Futzal

“Şuşa” futzal komandasından rəhbərliyə xəbərdarlıq

Baş məşqçi Ramil Hüseynov üzləşdikləri çətinlikdən danışıb

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək