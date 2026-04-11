Yevgeni Kukseviç: "Əsas fərdi səhvlər üzərində işləməliyik"

11 Aprel 2026 17:55
Futzal üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç Gürcüstan yığması ilə keçirilən ikinci yoldaşlıq görüşündə 2:5 hesablı məğlubiyyətdən sonra fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verən mütəxəssis fərdi olaraq çox səhvlərə yol verdiklərini söyləyib:

“Səhvlərimizdən rəqib maksimum istifadə etdi və psixoloji baxımdan üstünlük qazandı. Xüsusilə də təcrübəli futzalçılardan belə səhvlər gözləmirdim. Demək olar ki, rəqib özü qol vəziyyəti yaratmadı, biz o vəziyyətləri verdik onlara. Fiziki baxımdan da bilirdik ki, üst səviyyədə deyilik. Bu, ikinci hissədə aşkar özünü büruzə verdi. Əsas fərdi səhvlər üzərində işləməliyik. Bu oyunlar göstərdi ki, qapımıza vurulan qollarda özümüz rəqibə daha çox kömək etmiş oluruq”, - deyə o bildirib.

