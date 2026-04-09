Yevgeni Kukseviç: “Gürcüstanla yoldaşlıq oyununun xeyrini gələcəkdə görəcəyik”

9 Aprel 2026 20:59
Azərbaycanın futzal millisi Gürcüstanla keçirdiyi yoldaşlıq oyununun xeyrini gələcəkdə görəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu yığmamızın baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç sözügedən matçdan sonra Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

Mütəxəssis millinin məğlub olduğu görüşü dəyərləndirib: “Yaxşı rəqibə qarşı oynadıq. Gürcüstan millisi bir neçə ay əvvəl Avropa çempionatının final mərhələsində çıxış edib. Güclü rəqibə qarşı gözlədiyimizdən də yaxşı mübarizə apardıq. Görüş ərzində əvvəldən yaratdığımız 2 real imkanı qola çevirə bilsəydik, hadisələr fərqli şəkildə davam edəcəkdi, əhval-ruhiyyə yaxşı olacaqdı. Əvəzində fərdi səhvlərdən 2 qol buraxdıq. Buna baxmayaraq, oyundan qopmadıq. Yenə şanslarımız oldu. Həmin imkanlardan istifadə edə bilsəydik, hesab xeyrimizə olacaqdı. Təəssüf ki, realizə baxımından “axsadıq”. Ümumi götürsək, bu görüş bizə çox lazım idi. Bunun xeyrini gələcəkdə görəcəyik”.

Baş məşqçi qarşılaşma ərzində gənc oyunçulara şans verdiklərini bildirib: “Bu gün bir neçə gənc futzalçıya meydana çıxmaq şansı yaratdıq. Vaxt etibari ilə bəlkə də meydanda az oldular, ancaq millinin oyun həyəcanını yaşadılar, atmosferi hiss etdilər”.

Qeyd edək ki, Gürcüstan - Azərbaycan oyunu rəqib komandanın 4:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzub
20:44
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzub - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi aprelin 11-də Gürcüstanla ikinci dəfə görüşəcək
“Şuşa” futzal komandasından rəhbərliyə xəbərdarlıq
12:21
Futzal

“Şuşa” futzal komandasından rəhbərliyə xəbərdarlıq

Baş məşqçi Ramil Hüseynov üzləşdikləri çətinlikdən danışıb
Azərbaycan futzal millisi ağır sınaq qarşısında
7 Aprel 11:11
Futzal

Azərbaycan futzal millisi ağır sınaq qarşısında

Yevgeni Kukseviç Gürcüstan və Qazaxıstanla oyunların əsl gücümüzü göstərəcəyini vurğulayıb
Qazaxıstan Azərbaycanla oyunlardan əvvəl liderini itirib
7 Aprel 00:13
Futzal

Qazaxıstan Azərbaycanla oyunlardan əvvəl liderini itirib

Qazaxıstan millisi 13-15 aprel tarixlərində Azərbaycanla iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Futzal millimizin təlim-məşq toplanışına başlayıb - FOTO
5 Aprel 23:09
Futzal

Futzal millimizin təlim-məşq toplanışına başlayıb - FOTO

Yığma üzvləri səhər və axşam olmaqla, günü iki məşqlə başa vurublar
Azərbaycanlı hakim-inspektor dünya çempionatının ilkin mərhələ oyunlarına təyinat alıb
3 Aprel 13:08
Futzal

Azərbaycanlı hakim-inspektor dünya çempionatının ilkin mərhələ oyunlarına təyinat alıb

Hakim-inspektor dünya çempionatının seçmə mərhələsində fəaliyyət göstərəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb