Estoniyada türkdilli xalqlar arasında “Novruz Cup” beynəlxalq turniri təşkil edilib - FOTO

23 Mart 2026 19:19
Estoniyada türkdilli xalqlar arasında “Novruz Cup” beynəlxalq turniri təşkil edilib

Estoniyanın Tallin şəhərində türkdilli xalqlar arasında “Novruz Cup” beynəlxalq futzal turniri keçirilib.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, tədbirin təşkilatçısı Estoniya-Azərbaycan “Birlik” icması olub.

Turnirdə Litva, Latviya, Finlandiya və Estoniyadan komandalar iştirak edib. Yarış müxtəlif ölkələrdən və mədəniyyətlərdən olan iştirakçıları bir araya gətirərək, təkcə idman ustalığını deyil, həm də birlik ruhunu nümayiş etdirib.

Püşkatmanın nəticələrinə əsasən komandalar iki qrupa bölünüb. A qrupunda “Baku” (Latviya), “AzeUnited” (Estoniya) və “Birger” (Estoniya) yer alıb. B qrupunda isə “Qarabağ Vilnüs” (Litva), “Qarabağ Tallin” (Estoniya), "Chama" (Finlandiya) və “Birger-2” mübarizə aparıb.

Qrup mərhələsindən sonra yarımfinal oyunları keçirilib. Birinci yarımfinalda “Baku” komandası “Birger-2”ni 2:0 hesabı ilə məğlub edib. İkinci yarımfinalda isə “AzeUnited” gərgin mübarizədə “Qarabağ Tallin” üzərində 4:3 hesablı qələbə qazanıb.

Üçüncü yer uğrunda keçirilən oyunda “Qarabağ Tallin” “Birger-2”ni 2:1 hesabı ilə məğlub edərək turniri üçüncü pillədə başa vurub.

Final görüşündə “Baku” və “AzeUnited” qarşılaşıb. Matç “AzeUnited” kollektivinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Yarışların sonunda mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Turnir iştirakçıları diplomlar, fərdi mükafatlar, həmçinin kubok və medallarla təltif olunublar.

“Novruz Cup” turnirinin əsas məqsədi Estoniya gəncləri ilə qonşu ölkələrin gəncləri arasında əlaqələri gücləndirməkdir və təşkilatçıların fikrincə, bu məqsədə uğurla nail olunub. Gələcəkdə turnirin coğrafiyasının genişləndirilməsi və Avropanın digər ölkələrindən komandaların dəvət edilməsi planlaşdırılır.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Emin Kürdov: “Mövsümün əvvəlində itirilən xallar bu gün bizə baha başa gəlir”
17:41
Futzal

Emin Kürdov: “Mövsümün əvvəlində itirilən xallar bu gün bizə baha başa gəlir”

Qapıçı əsas rəqiblərindən olan “Neftçi” İK-nın gücləndiyini xüsusi vurğulayıb
Futzal millisinin toplanışı olacaq
22 Mart 11:35
Futzal

Futzal millisinin toplanışı olacaq

Hazırlıq prosesinə 18 oyunçu dəvət alıb

Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 25-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb
18 Mart 12:43
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 25-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar “Olimpik Star”da keçiriləcək
Lənkəranda futzal turniri keçirilib - FOTO
17 Mart 17:59
Futzal

Lənkəranda futzal turniri keçirilib - FOTO

Finalda ev sahibi Sütəmurdov məktəbi qələbə qazanıb
Futzal üzrə Azərbaycan kubokunda yarımfinalçılar bəlli olub
15 Mart 23:39
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan kubokunda yarımfinalçılar bəlli olub

Ötən mövsümün finalçıları bu dəfə yarımfinalda qarşılaşacaqlar
Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb
13 Mart 15:20
Futzal

Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar martin 15-də Olimpik Starda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb
“Sizin cüdoçularınız həmişə çox güclü olublar” - Mark Xuzinqanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
21 Mart 10:54
Cüdo

“Sizin cüdoçularınız həmişə çox güclü olublar” - Mark Xuzinqanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Mark Xuzinqa 2027-ci il Avropa çempionatından və Azərbaycan millisindən danışıb