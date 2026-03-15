Futzal üzrə Azərbaycan kubokunda yarımfinalçılar bəlli olub

Futzal üzrə Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları başa çatıb. Keçirilən qarşılaşmaların nəticələrinə əsasən, turnirin ən güclü dörd komandası adını yarımfinala yazdırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mərhələnin ən maraqlı oyunlarından biri kubokun son sahibi PFL və U-19 komandası arasında baş tutub. Hesabda geri düşməsinə baxmayaraq, xarakter nümayiş etdirən PFL sona yaxın vurduğu qolla 4:3 hesablı qələbə qazanıb.
Yüksək Liqanın lideri “Neftçi” İK və ölkənin ən köklü futzal klublarından olan “Araz-Naxçıvan” isə rəqiblərinə heç bir şans verməyiblər. Hər iki komanda eyni hesabla - 12:3 qalib gələrək böyükhesablı qələbəyə sevinib. Digər qarşılaşmada isə “Baku Fire-2” səfərdə “Lənkəran”ı darmadağın edərək yarımfinalçıların sırasına qoşulub.
1/4 final mərhələsinin nəticələri:
“Lənkəran” - “Baku Fire-2” - 2:8
U-19 - PFL - 3:4
“Xan-Lənkəran” - “Araz-Naxçıvan” - 3:12
“STAR kargo” – “Neftçi” İK - 3:12
Beləliklə, aprel ayında keçiriləcək yarımfinal mərhələsinin maraqlı tərəfi ötən mövsümün finalçılarının bu dəfə daha erkən üz-üzə gəlməsidir:
PFL - “Araz-Naxçıvan”
“Baku Fire-2” - “Neftçi” İK.