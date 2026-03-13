Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.
Bütün qarşılaşmalar martin 15-də Olimpik Starda keçiriləcək.
Oyunların proqramı aşağıdakı kimidir:
15 mart
Saat: 14:00. Lənkəran - Baku Fire
Hakimlər: İmran Məhərrəmov, Hidayət Feyzullayev, Elgün Hüseynov
Hakim-inspektor: Əfqan Həmzəyev
Olimpik Star
Saat: 16:00. U-19 - PFL
Hakimlər: Əli Cəbrayılov, Rza Məmmədov, Vüsal Balaşov
Hakim-inspektor: Füzuli Nəcəfov
Olimpik Star
Saat: 18:00. Xan-Lənkəran - Araz-Naxçıvan
Hakimlər: Knyaz Əmiraslanov, Kənan Məlikov, Nihad Bağırov
Hakim-inspektor: Elçin Səmədli
Olimpik Star
Saat: 20:00. STAR karqo - Neftçi İK
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Mahir Məmmədov, Hacıəli Ağayev
Hakim-inspektor: Ramiz Əsədov
Olimpik Star