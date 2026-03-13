13 Mart 2026
AZ

Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Futzal
Xəbərlər
13 Mart 2026 15:20
52
Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.

Bütün qarşılaşmalar martin 15-də Olimpik Starda keçiriləcək.

Oyunların proqramı aşağıdakı kimidir:

15 mart
Saat: 14:00. Lənkəran - Baku Fire
Hakimlər: İmran Məhərrəmov, Hidayət Feyzullayev, Elgün Hüseynov
Hakim-inspektor: Əfqan Həmzəyev
Olimpik Star

Saat: 16:00. U-19 - PFL
Hakimlər: Əli Cəbrayılov, Rza Məmmədov, Vüsal Balaşov
Hakim-inspektor: Füzuli Nəcəfov
Olimpik Star

Saat: 18:00. Xan-Lənkəran - Araz-Naxçıvan
Hakimlər: Knyaz Əmiraslanov, Kənan Məlikov, Nihad Bağırov
Hakim-inspektor: Elçin Səmədli
Olimpik Star

Saat: 20:00. STAR karqo - Neftçi İK
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Mahir Məmmədov, Hacıəli Ağayev
Hakim-inspektor: Ramiz Əsədov
Olimpik Star

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqası: “Neftçi”dən geridönüş, “Araz-Naxçıvan” və “Şuşa”dan darmadağın
12 Mart 20:08
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqası: “Neftçi”dən geridönüş, “Araz-Naxçıvan” və “Şuşa”dan darmadağın

Lider “Neftçi” ilə medallara iddialı “Baku Fire” qarşılaşıb
Futzal üzrə Yüksək Liqa: “Neftçi”dən 14 cavabsız top, “Baku Fire”dən əzmkar qələbə
5 Mart 19:23
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqa: “Neftçi”dən 14 cavabsız top, “Baku Fire”dən əzmkar qələbə

“Lənkəran” komandası oyuna gəlmədiyinə görə, “Araz-Naxçıvan”la görüş keçirilməyib
Azərbaycan kubokunun 1/4 final oyunlarının cədvəli açıqlanıb
3 Mart 14:51
Futzal

Azərbaycan kubokunun 1/4 final oyunlarının cədvəli açıqlanıb

Bütün qarşılaşmalar 15 martda “Olimpik Star”da keçiriləcək
Futzal üzrə Yüksək Liqada “Neftçi” və “Araz-Naxçıvan” liderliklərini sürdürürlər
24 Fevral 21:14
Futzal

Futzal üzrə Yüksək Liqada “Neftçi” və “Araz-Naxçıvan” liderliklərini sürdürürlər

“Araz-Naxçıvan” və “Neftçi” turu itkisiz başa vurub
Futzal üzrə Azərbaycan millisi iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək
24 Fevral 11:09
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan millisi iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək

Görüşlər aprelin 9-da və 11-də baş tutacaq
Futzal üzrə Azərbaycan millisinə yeni məşqçi təyin olunub
19 Fevral 16:22
Futzal

Futzal üzrə Azərbaycan millisinə yeni məşqçi təyin olunub

Fərid Ələkbərov baş məşqçinin köməkçisi təyin edilib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib