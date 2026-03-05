5 Mart 2026
AZ

Futzal üzrə Yüksək Liqa: “Neftçi”dən 14 cavabsız top, “Baku Fire”dən əzmkar qələbə

Futzal
Xəbərlər
5 Mart 2026 19:23
51
Bu gün Futzal üzrə Yüksək Liqada 13-cü turun oyunları keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk matçda lider “Neftçi” orta pillələrdə yer alan “Şuşa”nı qəbul edib. Görüş “ağ-qaralar”ın böyükhesablı qələbəsi ilə başa çatıb - 14:0.

“Lənkəran” komandası oyuna gəlmədiyinə görə, “Araz-Naxçıvan”la görüş keçirilməyib. Bu qarşılaşmanın nəticəsi ilə bağlı AFFA-nın İntizam Komitəsi qərar verəcək.

Turun son oyunu kifayət qədər maraqlı alınıb. U-19 “Baku Fire”nin qapısından fasiləyə qədər 4 cavabsız top keçirib. İkinci hissədə qapıçını meydan oyunçusu ilə əvəzləyən “Baku Fire” oyunda dönüş yaratmağı bacarıb – 8:6.

