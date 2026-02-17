Yüksək Liqa: 11-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

Futzal üzrə Yüksək Liqada 11-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.
İdman.Biz bildirir ki, tura fevralın 19-da start veriləcək.
Tur “Neftçi” - “Lənkəran” matçı ilə başlayacaq. Oyunu Hidayət Feyzullayev idarə edəcək. Turun son - “U-19” - “Şuşa” qarşılaşması isə Hikmət Qafarlıya həvalə edilib.
Azərbaycan Yüksək Liqası
11-ci tur
Neftçi İK – Lənkəran
19 fevral. Olimpik Star. Saat 14:00
Hakimlər: Hidayət Feyzullayev, İmran Məhərrəmov, Elgün Hüseynov
Hakim-inspektor: Murad Məmmədov
Baku Fire – Araz-Naxçıvan
19 fevral. Olimpik Star. Saat 16:00
Hakimlər: Əli Cəbrayılov, Knyaz Əmiraslanov, Ramil Namazov
Hakim-inspektor: Əfqan Həmzəyev
U-19 – Şuşa
21 fevral. Olimpik Star. Saat 14:30
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Rza Məmmədov, Mahir Məmmədov
Hakim-inspektor: Azad Hüseynov