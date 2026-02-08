İspaniya millisi futzal üzrə Avropa çempionatının qalibi olub

İspaniya milli futzal komandası Litva, Latviya və Sloveniyada keçirilən 2026-cı il Avropa çempionatının qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Sloveniyanın Lyublyana şəhərində keçirilən final matçında İspaniya futzal komandası Portuqaliyanı 5:3 hesabı ilə məğlub edib.
İspaniya millisində Antonio het-trik edib, digər qolları Rayya və Adolfo vurublar. Portuqaliyada Afonsu Jezuş, Ruben Qoyş və Pauleta qol vurublar. Portuqaliya ardıcıl iki dəfə - 2018 və 2022-ci illərdə Avropa çempionatının qalibi olub.
Xorvatiya Avropa çempionatında üçüncü yeri tutub. Bürünc medal uğrunda görüşdə xorvatlar Fransanı məğlub ediblər. Oyunun əsas vaxtı 5:5 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb, Xorvatiya penaltilərdə (6:5) qalib gəlib.