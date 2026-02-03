5 Fevral 2026
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

3 Fevral 2026 14:05
Bu gün AFFA-nın inzibati binasında Azərbaycan kubokunun 2025-2026-cı illər mövsümünün püşkü atılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sayca 30-cü dəfə təşkil olunacaq kubok uğrunda 6-sı Yüksək, 10-u Birinci liqa iştirakçısı olmaqla ümumilikdə 16 komanda mübarizə aparacaq.

Yarışa 1/8 final mərhələsindən start veriləcək və hər mərhələdə komandalar bir dəfə qarşılaşacaq. Fevralın 14-ü və 15-də başlayacaq Azərbaycan kubokunun qalibi mayın 21-də keçiriləcək final matçında məlum olacaq.

1/8 final
U-19 – “Yeni Suraxanı”
“Lənkəran” - “Atletiko Baku”
“STAR kargo” - “Şuşa”
“Xan-Lənkəran” - “Dəstə Ordubad”
“Baku Fire” - “Araz-Naxçıvan”
“Neftçi” İK - “Trabzon Azərbaycan”
“Ulduz” - “Baku Fire-2”
“Timsport” - PFL

1/4 final
U-19 – “Yeni Suraxanı” / “Timsport” - PFL
“Lənkəran” - “Atletiko Baku” / “Ulduz” - “Baku Fire-2”
“STAR kargo” - “Şuşa” / “Neftçi” İK - “Trabzon Azərbaycan”
“Xan-Lənkəran” - “Dəstə Ordubad” / “Baku Fire” - “Araz-Naxçıvan”

Yarımfinal
U-19 – “Yeni Suraxanı” / “Timsport” – PFL // “Xan-Lənkəran” - “Dəstə Ordubad” / “Baku Fire” - “Araz-Naxçıvan”
“Lənkəran” - “Atletiko Baku” / “Ulduz” - “Baku Fire-2” // “STAR kargo” - “Şuşa” / “Neftçi” İK - “Trabzon Azərbaycan”

