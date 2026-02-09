9 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Futzal Federasiyasnın prezidenti Zaur Axundov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

Futzal
Xəbərlər
9 Fevral 2026 18:46
114
Azərbaycan Futzal Federasiyasnın (AFF) prezidenti Zaur Axundov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

İdman.Biz-in “Qafqazinfo”ya istinadən verdiyi məlumata görə, Zaur Axundov xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə (CM-nin 179.4) ittiham edilir.

Cinayət işi üzrə istintaqı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi aparır. Hələlik onunla bağlı məhkəmə qərarı yoxdur.

Zaur Axundov həmçinin Naxçıvan Futbol Federasiyasının prezidentidir.

Qeyd edək ki, Zaur Axundovun qardaşı Ramin Axundov “Araz Naxçıvan” futbol klubunun prezidentidir. O, bir müddət əvvəl 5 milyonluq siqaret qaçaqmalçılığı ilə bağlı həbs edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

