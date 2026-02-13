Futzal üzrə Azərbaycan kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunlar fevralın 14-də və 15-də Olimpik Starda keçiriləcək.
14 fevral
Saat 14:00. Baku Fire - Araz-Naxçıvan
Hakimlər: Knyaz Əmiraslanov, Əli Cəbrayılov, İmran Məhərrəmov
Hakim-inspektor: Murad Məmmədov
Saat 16:00. Neftçi İK - Trabzon Azərbaycan
Hakimlər: Hidayət Feyzullayev, Anar Fərəcov, Nihad Bağırov
Hakim-inspektor: Füzuli Nəcəfov
Saat 18:00. Lənkəran - Atletiko Baku
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Vüsal Balaşov, İmran Məhərrəmov
Hakim-inspektor: Ramiz Əsədov
Saat 20:00. Xan-Lənkəran - Dəstə Ordubad
Hakimlər: Rza Məmmədov, Elgün Hüseynov, Nihad Bağırov
Hakim-inspektor: Azad Hüseynov
15 fevral
Saat 14:00. Ulduz - Baku Fire-2
Hakimlər: İmran Məhərrəmov, Ramil Namazov, Hidayət Feyzullayev
Hakim-inspektor: Murad Məmmədov
Saat 16:00. U-19 - Yeni Suraxanı
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Kənan Məlikov, Vüsal Balaşov
Hakim-inspektor: Elçin Səmədli
Saat 18:00. STAR kargo - Şuşa
Hakimlər: Knyaz Əmiraslanov, Rza Məmmədov, Hidayət Feyzullayev
Hakim-inspektor: Azad Hüseynov
Saat 20:00. Timsport - PFL
Hakimlər: Əli Cəbrayılov, Mahir Məmmədov, Vüsal Balaşov
Hakim-inspektor: Əfqan Həmzəyev