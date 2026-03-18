Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 25-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb

18 Mart 2026 12:43
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 25-ci turun oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, üçüncü dövrənin son turunun oyunları martın 19-da keçiriləcək.

Yüksək Liqa, 25 tur
19 mart
12:30. “Baku Fire” - “Şuşa”
Hakimlər: Knyaz Əmiraslanov, Rza Məmmədov, Nihad Bağırov
Hakim-inspektor: Azad Hüseynov

14:30. “Araz-Naxçıvan” - “Neftçi” İK
Hakimlər: Hikmət Qafarlı, Ramil Namazov, Əli Cəbrayılov
Hakim-inspektor: Ramiz Əsədov

17:00. “Lənkəran” - U-19
Hakimlər: Hacıəli Ağayev, Vüsal Balaşov, Mahir məmmədov
Hakim-inspektor: Murad Məmmədov

Qeyd edək ki, bütün qarşılaşmalar “Olimpik Star”da keçiriləcək.

