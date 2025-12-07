7 Dekabr 2025
Lyuis Hemilton “Ferrari”dən və azarkeşlərdən üzr istəyib

Formula 1
Xəbərlər
7 Dekabr 2025 03:11
Lyuis Hemilton “Ferrari”dən və azarkeşlərdən üzr istəyib

Yeddiqat dünya çempionu və “Ferrari” pilotu Luis Hemilton Əbu-Dabi Qran-prisinin təsnifatında 16-cı yeri tutduqdan sonra komandasından və azarkeşlərindən üzr istəyib.

İdman.Biz bildirir ki, dördqat və hazırkı dünya çempionu, “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen təsnifat mərhələsində poul mövqeyini tutub, çempionatın lideri “McLaren” pilotu Lando Norris isə ikinci olub.

“Düşünmürəm ki, azarkeşlərə və komandaya nə qədər kədərləndiyimi, hisslərimi ifadə edəcək sözlər mövcuddur.

2026-cı il mövsümünü səbirsizliklə gözləyirəmmi? Hazırda o qədər də irəliyə baxmıram. Qış tətili üçün hər hansı bir planınız varmı? Hazırda heç bir planınız yoxdur. Sadəcə anı yaşayıram”, - Sportskeeda Hemiltondan sitat gətirir.

